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Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) купить с доставкой в Москве
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Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448)

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Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 1
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 2
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 3
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 4
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 5
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 6
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 7
Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 1
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 2
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 3
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 4
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 5
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 6
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 7
  • Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 190 руб.  1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656727
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х6
Вес, г.
380

Описание товара Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448)

Сумка Ugreen для ноутбука – это удобная и стильная сумка, которая станет незаменимой частью вашего повседневного образа. Изготовленная из качественных материалов, она обеспечивает надежную защиту вашего ноутбука от повреждений и внешних воздействий. Сумка состоит из трех слоев, что обеспечивает высокий уровень защиты от влаги и затопления водой. Внешний слой защищает ноутбук от влаги, средний слой из амортизирующей пены обеспечивает дополнительную защиту, а внутренняя подкладка из мягкого материала защищает корпус от царапин. Сумка оснащена одним отделением для ноутбука и несколькими карманами для хранения мелких предметов, таких как ключи, телефон, зарядное устройство, наушники, флешки и кошелек. Сумка оснащена двумя ручками для комфортного ношения, а также имеет защиту от воды, что делает ее отличным выбором для использования в различных погодных условиях.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука UGREEN LP437-20448 Gray (20448)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Ugreen для ноутбука – это удобная и стильная сумка, которая станет незаменимой частью вашего повседневного образа. Изготовленная из качественных материалов, она обеспечивает надежную защиту вашего ноутбука от повреждений и внешних воздействий. Сумка состоит из трех слоев, что обеспечивает высокий уровень защиты от влаги и затопления водой. Внешний слой защищает ноутбук от влаги, средний слой из амортизирующей пены обеспечивает дополнительную защиту, а внутренняя подкладка из мягкого материала защищает корпус от царапин. Сумка оснащена одним отделением для ноутбука и несколькими карманами для хранения мелких предметов, таких как ключи, телефон, зарядное устройство, наушники, флешки и кошелек. Сумка оснащена двумя ручками для комфортного ношения, а также имеет защиту от воды, что делает ее отличным выбором для использования в различных погодных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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