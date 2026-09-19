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Сумка Continent 15.6" CC-212 Black купить с доставкой в Москве
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Сумка Continent 15.6" CC-212 Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
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  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-212 Black - фото 3
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  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-212 Black - фото 6
  • Сумка Continent 15.6&quot; CC-212 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 200 руб.  1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411164
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Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х6
Вес, г.
550

Описание товара Сумка Continent 15.6" CC-212 Black

Сумка Continent CC-212 подходит для транспортировки ноутбука с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Модель оснащена одним внутренним отделением с мягкими стенками. С внешней стороны расположен карман для телефона, блокнота, кабелей и других мелких принадлежностей. Сумка Continent CC-212 черного цвета из полиэстера устойчива к воздействию влаги и атмосферным осадкам, защищает от ударов и царапин. Застежка на молнии обеспечивает быстрый доступ к содержимому и удобство в эксплуатации. Для комфортной переноски в сумке предусмотрены двойные ручки и съемный плечевой ремень.

Отзывы о товаре Сумка Continent 15.6" CC-212 Black




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Тип товара
сумка
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Continent CC-212 подходит для транспортировки ноутбука с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Модель оснащена одним внутренним отделением с мягкими стенками. С внешней стороны расположен карман для телефона, блокнота, кабелей и других мелких принадлежностей. Сумка Continent CC-212 черного цвета из полиэстера устойчива к воздействию влаги и атмосферным осадкам, защищает от ударов и царапин. Застежка на молнии обеспечивает быстрый доступ к содержимому и удобство в эксплуатации. Для комфортной переноски в сумке предусмотрены двойные ручки и съемный плечевой ремень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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