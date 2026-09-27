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Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) купить с доставкой в Москве
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Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023)

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Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 1
Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 2
Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 3
Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 4
Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 5
Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 6
Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 7
Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 8
Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 1
  • Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 2
  • Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 3
  • Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 4
  • Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 5
  • Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 6
  • Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 7
  • Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 8
  • Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557274
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
переходник 2 x mini jack 3.5 мм - mini jack 3.5 мм
Цвет
серый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
480

Описание товара Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023)

Наушники Oklick — это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти проводные мониторные наушники имеют элегантный серый цвет и оснащены рядом полезных функций. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что обеспечивает свободу движения, не ограничивая пользователей даже в крупных помещениях. Наушники Oklick оборудованы микрофоном, который позволяет легко совершать звонки и участвовать в онлайн-конференциях. Подключение осуществляется с помощью стандартного разъема jack 3.5 мм, что делает эти наушники совместимыми с большинством аудиоустройств. Особое внимание стоит уделить системе активного шумоподавления, которая обеспечивает чистое и насыщенное звучание, позволяя полностью погрузиться в мир музыки без внешних помех. Сопротивление в 32? гарантирует качественное воспроизведение звука, делая каждую ноту максимально четкой. Эти наушники не требуют подзарядки, так как конструкция предусматривает проводное подключение напрямую к источнику звука. Наушники Oklick идеально подходят для использования как дома, так и в офисе, а также в путешествиях, благодаря своей надежности и удобству.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
переходник 2 x mini jack 3.5 мм - mini jack 3.5 мм
Цвет
серый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Oklick — это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти проводные мониторные наушники имеют элегантный серый цвет и оснащены рядом полезных функций. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что обеспечивает свободу движения, не ограничивая пользователей даже в крупных помещениях. Наушники Oklick оборудованы микрофоном, который позволяет легко совершать звонки и участвовать в онлайн-конференциях. Подключение осуществляется с помощью стандартного разъема jack 3.5 мм, что делает эти наушники совместимыми с большинством аудиоустройств. Особое внимание стоит уделить системе активного шумоподавления, которая обеспечивает чистое и насыщенное звучание, позволяя полностью погрузиться в мир музыки без внешних помех. Сопротивление в 32? гарантирует качественное воспроизведение звука, делая каждую ноту максимально четкой. Эти наушники не требуют подзарядки, так как конструкция предусматривает проводное подключение напрямую к источнику звука. Наушники Oklick идеально подходят для использования как дома, так и в офисе, а также в путешествиях, благодаря своей надежности и удобству.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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