Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023)
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Характеристики
Описание товара Наушники Oklick HS-L600 серый (1532023)
Наушники Oklick — это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти проводные мониторные наушники имеют элегантный серый цвет и оснащены рядом полезных функций. Длина кабеля составляет 1,8 метра, что обеспечивает свободу движения, не ограничивая пользователей даже в крупных помещениях. Наушники Oklick оборудованы микрофоном, который позволяет легко совершать звонки и участвовать в онлайн-конференциях. Подключение осуществляется с помощью стандартного разъема jack 3.5 мм, что делает эти наушники совместимыми с большинством аудиоустройств. Особое внимание стоит уделить системе активного шумоподавления, которая обеспечивает чистое и насыщенное звучание, позволяя полностью погрузиться в мир музыки без внешних помех. Сопротивление в 32? гарантирует качественное воспроизведение звука, делая каждую ноту максимально четкой. Эти наушники не требуют подзарядки, так как конструкция предусматривает проводное подключение напрямую к источнику звука. Наушники Oklick идеально подходят для использования как дома, так и в офисе, а также в путешествиях, благодаря своей надежности и удобству.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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