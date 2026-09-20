Top.Mail.Ru
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 1
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 2
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 3
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 4
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 5
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 6
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 7
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 8
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 9
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 10
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 11
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 12
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 13
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 14
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 15
Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 1
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 2
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 3
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 4
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 5
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 6
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 7
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 8
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 9
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 10
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 11
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 12
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 13
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 14
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 15
  • Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557268
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
705

Описание товара Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561)

Закрытые мониторные наушники с микрофоном и RGB-подсветкой GMNG HS-L630G идеально подойдут для многопользовательских игр с возможностью голосового общения. Их конструкция обеспечит геймеру максимальный комфорт, а стереодинамики с пиковой мощностью 50 мВт формируют мощный и чистый звук. Увеличенные мягкие амбушюры. Мягкие вставки и тактильно приятное покрытие из экокожи гарантируют плотное прилегание наушников и отличную звукоизоляцию. Во время игры не придется отвлекаться на посторонние шумы, а музыка и звуковые эффекты не будут мешать окружающим. Двойное оголовье. Левый и правый наушники надежно соединены друг с другом легкой и прочной перфорированной металлической дугой. В качестве опоры для головы служит мягкая полоса экокожи. Компактный фиксированный микрофон. Микрофон в данной модели размещается прямо на корпусе наушника, занимая минимум места. Чувствительность 42 дБ позволяет ловить каждое слово, а система пассивного шумоподавления гасит посторонние звуки. Динамическая подсветка. Многоцветная пульсирующая подсветка корпуса и яркие желтые вставки придают гарнитуре стильный внешний вид. Управление звуком и подсветкой. Громкость звука наушников и микрофона можно изменять при помощи двух отдельных регуляторов, встроенных в специальный блок на проводе. Этот же пульт позволяет включать и отключать микрофон и подсветку. Длинный усиленный кабель. Гарнитура оснащена кабелем в прочной нейлоновой оплетке. Его длина достигает 2,2 м, что позволяет свободно двигаться во время игры. USB-интерфейс. Гарнитура совместима со всеми устройствами с USB-разъемом и операционными системами. Для подключения не потребуются дополнительные драйверы. Игровая проводная гарнитура GMNG HS-L630G сочетает в себе отличную эргономику и презентабельный внешний вид. Особенностью модели является возможность регулировки уровня звука динамиков и микрофона, а также управления подсветкой с помощью пульта на проводе.

Отзывы о товаре Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Закрытые мониторные наушники с микрофоном и RGB-подсветкой GMNG HS-L630G идеально подойдут для многопользовательских игр с возможностью голосового общения. Их конструкция обеспечит геймеру максимальный комфорт, а стереодинамики с пиковой мощностью 50 мВт формируют мощный и чистый звук. Увеличенные мягкие амбушюры. Мягкие вставки и тактильно приятное покрытие из экокожи гарантируют плотное прилегание наушников и отличную звукоизоляцию. Во время игры не придется отвлекаться на посторонние шумы, а музыка и звуковые эффекты не будут мешать окружающим. Двойное оголовье. Левый и правый наушники надежно соединены друг с другом легкой и прочной перфорированной металлической дугой. В качестве опоры для головы служит мягкая полоса экокожи. Компактный фиксированный микрофон. Микрофон в данной модели размещается прямо на корпусе наушника, занимая минимум места. Чувствительность 42 дБ позволяет ловить каждое слово, а система пассивного шумоподавления гасит посторонние звуки. Динамическая подсветка. Многоцветная пульсирующая подсветка корпуса и яркие желтые вставки придают гарнитуре стильный внешний вид. Управление звуком и подсветкой. Громкость звука наушников и микрофона можно изменять при помощи двух отдельных регуляторов, встроенных в специальный блок на проводе. Этот же пульт позволяет включать и отключать микрофон и подсветку. Длинный усиленный кабель. Гарнитура оснащена кабелем в прочной нейлоновой оплетке. Его длина достигает 2,2 м, что позволяет свободно двигаться во время игры. USB-интерфейс. Гарнитура совместима со всеми устройствами с USB-разъемом и операционными системами. Для подключения не потребуются дополнительные драйверы. Игровая проводная гарнитура GMNG HS-L630G сочетает в себе отличную эргономику и презентабельный внешний вид. Особенностью модели является возможность регулировки уровня звука динамиков и микрофона, а также управления подсветкой с помощью пульта на проводе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...