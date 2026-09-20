Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Oklick GMNG HS-L630G черный/желтый (1533561)
Закрытые мониторные наушники с микрофоном и RGB-подсветкой GMNG HS-L630G идеально подойдут для многопользовательских игр с возможностью голосового общения. Их конструкция обеспечит геймеру максимальный комфорт, а стереодинамики с пиковой мощностью 50 мВт формируют мощный и чистый звук. Увеличенные мягкие амбушюры. Мягкие вставки и тактильно приятное покрытие из экокожи гарантируют плотное прилегание наушников и отличную звукоизоляцию. Во время игры не придется отвлекаться на посторонние шумы, а музыка и звуковые эффекты не будут мешать окружающим. Двойное оголовье. Левый и правый наушники надежно соединены друг с другом легкой и прочной перфорированной металлической дугой. В качестве опоры для головы служит мягкая полоса экокожи. Компактный фиксированный микрофон. Микрофон в данной модели размещается прямо на корпусе наушника, занимая минимум места. Чувствительность 42 дБ позволяет ловить каждое слово, а система пассивного шумоподавления гасит посторонние звуки. Динамическая подсветка. Многоцветная пульсирующая подсветка корпуса и яркие желтые вставки придают гарнитуре стильный внешний вид. Управление звуком и подсветкой. Громкость звука наушников и микрофона можно изменять при помощи двух отдельных регуляторов, встроенных в специальный блок на проводе. Этот же пульт позволяет включать и отключать микрофон и подсветку. Длинный усиленный кабель. Гарнитура оснащена кабелем в прочной нейлоновой оплетке. Его длина достигает 2,2 м, что позволяет свободно двигаться во время игры. USB-интерфейс. Гарнитура совместима со всеми устройствами с USB-разъемом и операционными системами. Для подключения не потребуются дополнительные драйверы. Игровая проводная гарнитура GMNG HS-L630G сочетает в себе отличную эргономику и презентабельный внешний вид. Особенностью модели является возможность регулировки уровня звука динамиков и микрофона, а также управления подсветкой с помощью пульта на проводе.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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