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Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 купить с доставкой в Москве
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Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502

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Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 1
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 2
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 3
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 4
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 5
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 6
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 7
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 8
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 1
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 2
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 3
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 4
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 5
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 6
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 7
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 8
  • Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
18 000 руб.  23 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543377
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х45х14
Вес, кг.
6.6

Описание товара Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502

Apollo Digital INVERTER – единственный в мире конвектор с дизайнерским исполнением в износостойкой и огнепрочной ткани. Space black – более темная версия тканевого покрытия. Смотрится органично в темных интерьерах и контрастно в светлых.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2502




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Apollo Digital INVERTER – единственный в мире конвектор с дизайнерским исполнением в износостойкой и огнепрочной ткани. Space black – более темная версия тканевого покрытия. Смотрится органично в темных интерьерах и контрастно в светлых.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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