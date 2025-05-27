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Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500 купить с доставкой в Москве
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Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500

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Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500 - фото 1
Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500 - фото 1
  • Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
3 870 руб.  5 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328781
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, опора с колесиками, комплект для крепления на стену
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х13
Вес, кг.
4.2

Описание товара Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500

Электрический конвектор Ballu серий Solo Turbo — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счёт увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента, время разогрева на становится на 20% быстрее. Благодаря уникальной форме нагревательного элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: размер конвектора уменьшен без ущерба для мощности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо.Доставка, упаковка, работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный маленький обогреватель для небольшой комнаты
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный конвектор! Очень спасал,когда отключили отопление. Компактный, горячий, надёжный! Работает отлично. Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло быстро, упаковка целая, ножки в комплекте. Куплен для ванной в загородном доме. После подключения добавлю информацию. На фото временная установка для БТИ, пока э/э в доме нет)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Irina

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, при первом включении никакого запаха не было. Греет)
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо, коробка целая, конвектор небольшой, но для комнаты 12кв.м пойдет. Все работает, греет хорошо. В межсезонье самое то.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо, что быстро прислали. очень актуально было)
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная батарея За свою цену
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел заказ вовремя. Уже не первый конвектор этой марки. Брал по скидке, поэтому два вышли чуть дороже 5 тыс. Отлично упакован. Комплектность присутствует. Вообще претензий никаких. В ПВЗ проверил- все работает, все греет. В остальном- покажет время. К покупке рекомендую. Продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2022
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор. Работает без звуков. Режим выбираем какой нужен, нагревается быстро .Я взяла для маленькой комнаты, но думаю для 20 квадратов даже норм. .Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, опора с колесиками, комплект для крепления на стену
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор Ballu серий Solo Turbo — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счёт увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента, время разогрева на становится на 20% быстрее. Благодаря уникальной форме нагревательного элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: размер конвектора уменьшен без ущерба для мощности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо.Доставка, упаковка, работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Валерий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный маленький обогреватель для небольшой комнаты
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный конвектор! Очень спасал,когда отключили отопление. Компактный, горячий, надёжный! Работает отлично. Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло быстро, упаковка целая, ножки в комплекте. Куплен для ванной в загородном доме. После подключения добавлю информацию. На фото временная установка для БТИ, пока э/э в доме нет)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Irina

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, при первом включении никакого запаха не было. Греет)
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо, коробка целая, конвектор небольшой, но для комнаты 12кв.м пойдет. Все работает, греет хорошо. В межсезонье самое то.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо, что быстро прислали. очень актуально было)
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная батарея За свою цену
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел заказ вовремя. Уже не первый конвектор этой марки. Брал по скидке, поэтому два вышли чуть дороже 5 тыс. Отлично упакован. Комплектность присутствует. Вообще претензий никаких. В ПВЗ проверил- все работает, все греет. В остальном- покажет время. К покупке рекомендую. Продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2022
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор. Работает без звуков. Режим выбираем какой нужен, нагревается быстро .Я взяла для маленькой комнаты, но думаю для 20 квадратов даже норм. .Рекомендую!


Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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