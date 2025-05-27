Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500
Электрический конвектор Ballu серий Solo Turbo — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счёт увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента, время разогрева на становится на 20% быстрее. Благодаря уникальной форме нагревательного элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: размер конвектора уменьшен без ущерба для мощности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 740 руб. 5 940 руб.935 руб. в СплитБлок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E
-
В наличииЦена 4 190 руб. 4 690 руб.1048 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-FR2000M
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1000
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002
-
В наличииЦена 4 570 руб. 6 290 руб.1143 руб. в СплитКонвектор Ballu BEC/EZMR-1500
-
В наличииЦена 4 650 руб. 6 420 руб.1163 руб. в СплитКонвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1500
-
В наличииЦена 4 931 руб. 6 180 руб.1233 руб. в СплитМодуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии R...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1502
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502
-
В наличииЦена 5 000 руб. 9 270 руб.1250 руб. в СплитКонвектор BALLU Red Evolution BIHP/R-1000
-
В наличииЦена 5 030 руб. 7 940 руб.1258 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (...
-
В наличииЦена 5 120 руб. 7 130 руб.1280 руб. в СплитКонвектор электрический Electrolux ECH/A2-2000 M
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо.Доставка, упаковка, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Добротный маленький обогреватель для небольшой комнаты
Достоинства:
Комментарий:
Классный конвектор! Очень спасал,когда отключили отопление. Компактный, горячий, надёжный! Работает отлично. Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло быстро, упаковка целая, ножки в комплекте. Куплен для ванной в загородном доме. После подключения добавлю информацию. На фото временная установка для БТИ, пока э/э в доме нет)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, при первом включении никакого запаха не было. Греет)
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, коробка целая, конвектор небольшой, но для комнаты 12кв.м пойдет. Все работает, греет хорошо. В межсезонье самое то.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо, что быстро прислали. очень актуально было)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная батарея За свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Пришел заказ вовремя. Уже не первый конвектор этой марки. Брал по скидке, поэтому два вышли чуть дороже 5 тыс. Отлично упакован. Комплектность присутствует. Вообще претензий никаких. В ПВЗ проверил- все работает, все греет. В остальном- покажет время. К покупке рекомендую. Продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конвектор. Работает без звуков. Режим выбираем какой нужен, нагревается быстро .Я взяла для маленькой комнаты, но думаю для 20 квадратов даже норм. .Рекомендую!
Отзывы о товаре Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо.Доставка, упаковка, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Добротный маленький обогреватель для небольшой комнаты
Достоинства:
Комментарий:
Классный конвектор! Очень спасал,когда отключили отопление. Компактный, горячий, надёжный! Работает отлично. Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло быстро, упаковка целая, ножки в комплекте. Куплен для ванной в загородном доме. После подключения добавлю информацию. На фото временная установка для БТИ, пока э/э в доме нет)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, при первом включении никакого запаха не было. Греет)
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, коробка целая, конвектор небольшой, но для комнаты 12кв.м пойдет. Все работает, греет хорошо. В межсезонье самое то.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо, что быстро прислали. очень актуально было)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная батарея За свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Пришел заказ вовремя. Уже не первый конвектор этой марки. Брал по скидке, поэтому два вышли чуть дороже 5 тыс. Отлично упакован. Комплектность присутствует. Вообще претензий никаких. В ПВЗ проверил- все работает, все греет. В остальном- покажет время. К покупке рекомендую. Продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конвектор. Работает без звуков. Режим выбираем какой нужен, нагревается быстро .Я взяла для маленькой комнаты, но думаю для 20 квадратов даже норм. .Рекомендую!