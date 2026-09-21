Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1500 M
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%4 600 руб. 5 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714356
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Характеристики
Бренд
Комплектация
обогреватель, кронштейн, крепеж, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х46х15
Вес, кг.
4.5
Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1500 M
Электрический конвектор Electrolux — это эффективное устройство для обогрева помещений, позволяющее быстро и равномерно нагреть комнату. Конвектор оснащен механическим управлением, что делает его простым в использовании. Он не требует сложной настройки и идеально подходит для тех, кто предпочитает классические и надежные решения. Установка возможна на стену, что экономит место и обеспечивает более эффективный обогрев. Комплект напольной установки - доп. опция.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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Бренд
Комплектация
обогреватель, кронштейн, крепеж, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Страна производитель
Китай
Электрический конвектор Electrolux — это эффективное устройство для обогрева помещений, позволяющее быстро и равномерно нагреть комнату. Конвектор оснащен механическим управлением, что делает его простым в использовании. Он не требует сложной настройки и идеально подходит для тех, кто предпочитает классические и надежные решения. Установка возможна на стену, что экономит место и обеспечивает более эффективный обогрев. Комплект напольной установки - доп. опция.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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