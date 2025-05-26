Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%5 510 руб. 7 600 руб.
В наличии
Код товара: 151767
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5 510 руб. -28%
7 600 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
6.2
Описание товара Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000
Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: с регулятором мощности
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Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвктор, упаковка, комплект ножек, настенный монтажный кронштейн, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Это обогревательный прибор с уникальным дизайном для равномерного нагрева помещения и создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. В электроконвекторах Ballu серии Ettore панель управления вынесена за пределы конвекционной камеры в отдельный бокс управления. Таким образом, высвобождается место в конвекционной камере для симметричной конвекции. Максимальная площадь забора воздуха за счёт увеличения теплосъёма благодаря выдвижению ножек за периметр входных отверстий для воздуха. Нагревательный элемент Double G-Force длиннее на 10% и эффективнее прочих на 25%. Ресурс работы более 25 лет. Уникальные технологии, реализованные в электрических конвекторах Ballu серии Ettore, обеспечивают совершенную конвекцию.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: с регулятором мощности
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: с регулятором мощности
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, бесшумный конвектор ! В холодную погоду весной на даче спас! Довольна покупкой ! Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано ужасно, обогреватель работает. Посмотрим на сколько его хватит
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший товар рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо обогревает небольшое помещение.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо греет , можно регулировать температуру
Достоинства:
Комментарий:
Спонтанная сентябрьская покупка, которая и сейчас отлично выполняет свои функции в обогревании жилой комнаты
Достоинства:
Комментарий:
фоткать не буду всё работает
Достоинства:
Комментарий:
В целом хороший обогреватель за свою цену Но для меня большой минус, что нет обозначений температуры для регулировке
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь,спасает когда настенный котёл начинает тупить при подаче шлака вместо газа,жара конкретная!
Достоинства:
Комментарий:
Работает как часы, греет хорошо и быстро. Второй этаж обогрев полностью на таких
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный конвектор! Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Обогревает хорошо, даже очень. Работает уже 2 месяца без остановки - полет отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Качество как всегда на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая штука. купил еще аппарат включения по дням недели и часам и дача протапливается раз в три дня терь автоматом.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошо упакован. Проверила, всё работает. Можно крепить к стене, можно ставить на пол. Крепление колёсиков оставляет желать лучшего. Но всё равно пять звёздочек.
Достоинства:
Комментарий:
Взял для дачи на время до установки системы отопления. По скорости нагрева помещения соответствует расчету 1 КВт на 10 кв.м.
Достоинства:
Комментарий:
лучший конвектор, который я встречал. рекомендую всем.
Достоинства:
Комментарий:
сравнить не с чем. А так всë работает норм
Достоинства:
Комментарий:
Работаем, упаковано хорошо, но не испытывал долго
Достоинства:
Комментарий:
Бесшумный, греет отлично. Сразу после включения появился треск, то пропадал, то снова проявлялся. Хотел уже сдать. Потом решил разобрать, в итоге контакты были подогнуты неровно и из-за этого периодически коротили. Даже подплавилось немного. Выровнял и всё наладилось. Рекомендую обязательно разбирать и проверять, чтобы не было проблем.
Достоинства:
Комментарий:
слегка хлюпенькая конструкция, но греет хорошо. для гаража мне подходит
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-2000
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, бесшумный конвектор ! В холодную погоду весной на даче спас! Довольна покупкой ! Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано ужасно, обогреватель работает. Посмотрим на сколько его хватит
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший товар рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо обогревает небольшое помещение.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо греет , можно регулировать температуру
Достоинства:
Комментарий:
Спонтанная сентябрьская покупка, которая и сейчас отлично выполняет свои функции в обогревании жилой комнаты
Достоинства:
Комментарий:
фоткать не буду всё работает
Достоинства:
Комментарий:
В целом хороший обогреватель за свою цену Но для меня большой минус, что нет обозначений температуры для регулировке
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь,спасает когда настенный котёл начинает тупить при подаче шлака вместо газа,жара конкретная!
Достоинства:
Комментарий:
Работает как часы, греет хорошо и быстро. Второй этаж обогрев полностью на таких
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный конвектор! Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Обогревает хорошо, даже очень. Работает уже 2 месяца без остановки - полет отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Качество как всегда на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая штука. купил еще аппарат включения по дням недели и часам и дача протапливается раз в три дня терь автоматом.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошо упакован. Проверила, всё работает. Можно крепить к стене, можно ставить на пол. Крепление колёсиков оставляет желать лучшего. Но всё равно пять звёздочек.
Достоинства:
Комментарий:
Взял для дачи на время до установки системы отопления. По скорости нагрева помещения соответствует расчету 1 КВт на 10 кв.м.
Достоинства:
Комментарий:
лучший конвектор, который я встречал. рекомендую всем.
Достоинства:
Комментарий:
сравнить не с чем. А так всë работает норм
Достоинства:
Комментарий:
Работаем, упаковано хорошо, но не испытывал долго
Достоинства:
Комментарий:
Бесшумный, греет отлично. Сразу после включения появился треск, то пропадал, то снова проявлялся. Хотел уже сдать. Потом решил разобрать, в итоге контакты были подогнуты неровно и из-за этого периодически коротили. Даже подплавилось немного. Выровнял и всё наладилось. Рекомендую обязательно разбирать и проверять, чтобы не было проблем.
Достоинства:
Комментарий:
слегка хлюпенькая конструкция, но греет хорошо. для гаража мне подходит