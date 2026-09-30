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Конвектор Ballu Bec/Ezmr-2000 купить с доставкой в Москве
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Конвектор Ballu Bec/Ezmr-2000

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Конвектор Ballu Bec/Ezmr-2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
5 510 руб.  7 480 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 105805
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Самовывоз в Москве
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Конвектор Ballu Bec/Ezmr-2000
5 510 руб. -26%
7 480 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
Мощность обогрева
1000/2000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х45х13
Вес, кг.
6.2

Описание товара Конвектор Ballu Bec/Ezmr-2000

Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, площадь обогрева: 25 м2. Габариты: 83х40х10 см

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Bec/Ezmr-2000




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
Мощность обогрева
1000/2000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Управление
механическое
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Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, площадь обогрева: 25 м2. Габариты: 83х40х10 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Конвектор Ballu Bec/Ezmr-2000 - по цене 5510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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