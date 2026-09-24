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Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I купить с доставкой в Москве
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Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I

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Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I - фото 1
Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I - фото 2
Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I - фото 3
Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I - фото 1
  • Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I - фото 2
  • Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I - фото 3
  • Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
5 240 руб.  7 840 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678881
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I
5 240 руб. -33%
7 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х9
Вес, г.
520

Описание товара Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I

Энергоэффективный блок управления с технологией digital INVERTER – 70% экономии электроэнергии. Потребление энергии на 70% ниже, чем у стандартных конвекторов с механическим управлением аналогичной мощности. Стабильность поддержания необходимой температуры с максимальной точностью до 0.1 С. Digital INVERTER оснащён высокочувствительным датчиком, который измеряет температуру с точностью до 0.1 С и фиксирует её значение. Когда конвектор достигает нужной отметки, он остаётся в рабочем состоянии, плавно поддерживая заданную температуру. За счёт этого достигается минимальное потребление необходимой мощности. Благодаря высокоточному измерению текущей температуры и плавной регулировке мощности инверторный конвектор не перегревает комнату, а создаёт и поддерживает максимальный комфорт.

Отзывы о товаре Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Энергоэффективный блок управления с технологией digital INVERTER – 70% экономии электроэнергии. Потребление энергии на 70% ниже, чем у стандартных конвекторов с механическим управлением аналогичной мощности. Стабильность поддержания необходимой температуры с максимальной точностью до 0.1 С. Digital INVERTER оснащён высокочувствительным датчиком, который измеряет температуру с точностью до 0.1 С и фиксирует её значение. Когда конвектор достигает нужной отметки, он остаётся в рабочем состоянии, плавно поддерживая заданную температуру. За счёт этого достигается минимальное потребление необходимой мощности. Благодаря высокоточному измерению текущей температуры и плавной регулировке мощности инверторный конвектор не перегревает комнату, а создаёт и поддерживает максимальный комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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