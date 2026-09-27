Конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-1500
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%5 830 руб. 8 080 руб.
В наличии
Код товара: 171963
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5 830 руб. -28%
8 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, комплект ножек, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации, упаковка
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
да
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х13
Вес, кг.
4.8
Описание товара Конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-1500
Электрический конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-1500 с электронным блоком управления, мощностью 1,5 кВт отлично справляется с обогревом помещений площадью до 20 м?. Нагревательный элемент Double G-Force и увеличенный воздухозаборник Intake помогают быстро, более интенсивно нагреть воздух до заданной температуры и увеличивают срок службы оборудования. Способствует этому и инновационная система Homogeneous flow, которая, помимо обогрева и равномерной конвекцией воздуха, ионизирует его.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности
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Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, комплект ножек, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации, упаковка
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
да
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Электрический конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-1500 с электронным блоком управления, мощностью 1,5 кВт отлично справляется с обогревом помещений площадью до 20 м?. Нагревательный элемент Double G-Force и увеличенный воздухозаборник Intake помогают быстро, более интенсивно нагреть воздух до заданной температуры и увеличивают срок службы оборудования. Способствует этому и инновационная система Homogeneous flow, которая, помимо обогрева и равномерной конвекцией воздуха, ионизирует его.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности
Конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-1500 - стоимость товара 5830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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