Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%5 580 руб. 8 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696594
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
отопительный модуль, монтажный кронштейн, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-240 В
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.1
Описание товара Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Инновационный отопительный модуль конвектора мощностью 2000 Вт со съемным блоком управления (Transformer System). Оснащен высокоэффективным монолитным нагревательным элементом Hedgehog, который обеспечивает быстрый и бесшумный прогрев помещения площадью до 25 кв.м. Имеет тканевое покрытие корпуса и высокий класс влагозащиты IP24.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
отопительный модуль, монтажный кронштейн, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-240 В
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Инновационный отопительный модуль конвектора мощностью 2000 Вт со съемным блоком управления (Transformer System). Оснащен высокоэффективным монолитным нагревательным элементом Hedgehog, который обеспечивает быстрый и бесшумный прогрев помещения площадью до 25 кв.м. Имеет тканевое покрытие корпуса и высокий класс влагозащиты IP24.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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