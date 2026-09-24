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Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 купить с доставкой в Москве
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Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000

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Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 1
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 1
  • Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
5 580 руб.  8 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696594
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
отопительный модуль, монтажный кронштейн, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-240 В
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.1

Описание товара Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000

Инновационный отопительный модуль конвектора мощностью 2000 Вт со съемным блоком управления (Transformer System). Оснащен высокоэффективным монолитным нагревательным элементом Hedgehog, который обеспечивает быстрый и бесшумный прогрев помещения площадью до 25 кв.м. Имеет тканевое покрытие корпуса и высокий класс влагозащиты IP24.

Отзывы о товаре Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
отопительный модуль, монтажный кронштейн, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-240 В
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Описание
Инновационный отопительный модуль конвектора мощностью 2000 Вт со съемным блоком управления (Transformer System). Оснащен высокоэффективным монолитным нагревательным элементом Hedgehog, который обеспечивает быстрый и бесшумный прогрев помещения площадью до 25 кв.м. Имеет тканевое покрытие корпуса и высокий класс влагозащиты IP24.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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