Комплект Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000-3M с механический блоком управления
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Комплект Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000-3M с механический блоком управления
Серия Apollo – электрические конвекторы нового поколения, разработанные на основе инновационной технологии TRANSFORMER SYSTEM, которая позволяет самостоятельно выбрать комплектацию конвектора. Конвекторы оснащаются современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG (монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов). Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бесшумная работа. Срок службы 25 лет. Полноразмерная воздуховыпускная решетка Flow Screen. 4D поток тепла – равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Более быстрый и плавный обогрев. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A’ Design Award – 2020-2021.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Достоинства:
Комментарий:
Легкий монтаж. Быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
нет светового индикатора включения
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект, все вроде в рабочем состоянии, упаковано хорошо, в работе ещё не пробовала
Достоинства:
Комментарий:
летом 2024 купили радиаторы и блоки управления, установили на даче, работают.
Достоинства:
Комментарий:
Работает,греет но...1.крайне короткий провод...неожиданно...купил ножки к блоку,весьма недешёаые-стоим на месте. 2. нет индикации,что блок включен...что работает,можно понять по щелчкам..ну и что греет...
Достоинства:
Комментарий:
установка простая. работает без сбоев
Достоинства:
Комментарий:
есть электронный, это запасной
Достоинства:
Комментарий:
поставил на обогреватель, работает уже две недели, проблемм нет, недостатков нет, ДОВОЛЕН!
Достоинства:
Комментарий:
Вроде работает в последующем добавлю комментарии.
Достоинства:
Комментарий:
На половине регулятора температуры держит около 22 градусов, тихо происходит срабатывания контролера.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Подсоединил без проблем. Взял пока механический. Подключил через умную розетку. Друг взял с инверторным блоком. Тестируем блоки. В дальнейшем решу стоит ли менять на инверторный. Конвектора беру на дачу. Первый брал со встроенным блоком. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок за эту цену. На даче стоят уже два таких.
Достоинства:
Комментарий:
Надёжная вещь. Был электронный блок управления но вышел из строя. Механическому больше доверия
Достоинства:
Комментарий:
единственный блок который не подвел
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, доставка, персонал
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошел , хорошего качества
Достоинства:
Комментарий:
Купил в замен более умного блока, т.к. умный ремонтировал два раза
Достоинства:
Комментарий:
пока не пробовал установить
Достоинства:
Комментарий:
На вид отличается от оригинала
Достоинства:
Комментарий:
Доставлено быстро, при установке сложных моментов не возникло.
Отзывы о товаре Комплект Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000-3M с механический блоком управления
Достоинства:
Комментарий:
Легкий монтаж. Быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
нет светового индикатора включения
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект, все вроде в рабочем состоянии, упаковано хорошо, в работе ещё не пробовала
Достоинства:
Комментарий:
летом 2024 купили радиаторы и блоки управления, установили на даче, работают.
Достоинства:
Комментарий:
Работает,греет но...1.крайне короткий провод...неожиданно...купил ножки к блоку,весьма недешёаые-стоим на месте. 2. нет индикации,что блок включен...что работает,можно понять по щелчкам..ну и что греет...
Достоинства:
Комментарий:
установка простая. работает без сбоев
Достоинства:
Комментарий:
есть электронный, это запасной
Достоинства:
Комментарий:
поставил на обогреватель, работает уже две недели, проблемм нет, недостатков нет, ДОВОЛЕН!
Достоинства:
Комментарий:
Вроде работает в последующем добавлю комментарии.
Достоинства:
Комментарий:
На половине регулятора температуры держит около 22 градусов, тихо происходит срабатывания контролера.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Подсоединил без проблем. Взял пока механический. Подключил через умную розетку. Друг взял с инверторным блоком. Тестируем блоки. В дальнейшем решу стоит ли менять на инверторный. Конвектора беру на дачу. Первый брал со встроенным блоком. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок за эту цену. На даче стоят уже два таких.
Достоинства:
Комментарий:
Надёжная вещь. Был электронный блок управления но вышел из строя. Механическому больше доверия
Достоинства:
Комментарий:
единственный блок который не подвел
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, доставка, персонал
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошел , хорошего качества
Достоинства:
Комментарий:
Купил в замен более умного блока, т.к. умный ремонтировал два раза
Достоинства:
Комментарий:
пока не пробовал установить
Достоинства:
Комментарий:
На вид отличается от оригинала
Достоинства:
Комментарий:
Доставлено быстро, при установке сложных моментов не возникло.