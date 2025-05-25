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Комплект Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000-3M с механический блоком управления купить с доставкой в Москве
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Комплект Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000-3M с механический блоком управления

21 Отзывы
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Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-3M (механический) - фото 1
Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-3M (механический) - фото 2
Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-3M (механический) - фото 3
Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-3M (механический) - фото 4
Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-3M (механический) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-3M (механический) - фото 1
  • Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-3M (механический) - фото 2
  • Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-3M (механический) - фото 3
  • Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-3M (механический) - фото 4
  • Комплект Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-2000-3M (механический) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
7 290 руб.  8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678902
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.45

Описание товара Комплект Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000-3M с механический блоком управления

Серия Apollo – электрические конвекторы нового поколения, разработанные на основе инновационной технологии TRANSFORMER SYSTEM, которая позволяет самостоятельно выбрать комплектацию конвектора. Конвекторы оснащаются современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG (монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов). Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бесшумная работа. Срок службы 25 лет. Полноразмерная воздуховыпускная решетка Flow Screen. 4D поток тепла – равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Более быстрый и плавный обогрев. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A’ Design Award – 2020-2021.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000-3M с механический блоком управления

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
anton p.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий монтаж. Быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
нет светового индикатора включения
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
товар качественный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект, все вроде в рабочем состоянии, упаковано хорошо, в работе ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
летом 2024 купили радиаторы и блоки управления, установили на даче, работают.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,греет но...1.крайне короткий провод...неожиданно...купил ножки к блоку,весьма недешёаые-стоим на месте. 2. нет индикации,что блок включен...что работает,можно понять по щелчкам..ну и что греет...
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Виктор З.

Достоинства:


Комментарий:
установка простая. работает без сбоев
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
есть электронный, это запасной
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на обогреватель, работает уже две недели, проблемм нет, недостатков нет, ДОВОЛЕН!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Александр.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде работает в последующем добавлю комментарии.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
К Вадим

Достоинства:


Комментарий:
На половине регулятора температуры держит около 22 градусов, тихо происходит срабатывания контролера.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Подсоединил без проблем. Взял пока механический. Подключил через умную розетку. Друг взял с инверторным блоком. Тестируем блоки. В дальнейшем решу стоит ли менять на инверторный. Конвектора беру на дачу. Первый брал со встроенным блоком. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок за эту цену. На даче стоят уже два таких.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжная вещь. Был электронный блок управления но вышел из строя. Механическому больше доверия
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
единственный блок который не подвел
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Майя И.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, доставка, персонал
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2024
Татьяна Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошел , хорошего качества
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Купил в замен более умного блока, т.к. умный ремонтировал два раза
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пробовал установить
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
На вид отличается от оригинала
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлено быстро, при установке сложных моментов не возникло.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
механический
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Apollo – электрические конвекторы нового поколения, разработанные на основе инновационной технологии TRANSFORMER SYSTEM, которая позволяет самостоятельно выбрать комплектацию конвектора. Конвекторы оснащаются современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG (монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов). Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бесшумная работа. Срок службы 25 лет. Полноразмерная воздуховыпускная решетка Flow Screen. 4D поток тепла – равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Более быстрый и плавный обогрев. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A’ Design Award – 2020-2021.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
anton p.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий монтаж. Быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
нет светового индикатора включения
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
товар качественный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект, все вроде в рабочем состоянии, упаковано хорошо, в работе ещё не пробовала
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
летом 2024 купили радиаторы и блоки управления, установили на даче, работают.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,греет но...1.крайне короткий провод...неожиданно...купил ножки к блоку,весьма недешёаые-стоим на месте. 2. нет индикации,что блок включен...что работает,можно понять по щелчкам..ну и что греет...
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Виктор З.

Достоинства:


Комментарий:
установка простая. работает без сбоев
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
есть электронный, это запасной
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на обогреватель, работает уже две недели, проблемм нет, недостатков нет, ДОВОЛЕН!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Александр.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде работает в последующем добавлю комментарии.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
К Вадим

Достоинства:


Комментарий:
На половине регулятора температуры держит около 22 градусов, тихо происходит срабатывания контролера.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Подсоединил без проблем. Взял пока механический. Подключил через умную розетку. Друг взял с инверторным блоком. Тестируем блоки. В дальнейшем решу стоит ли менять на инверторный. Конвектора беру на дачу. Первый брал со встроенным блоком. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок за эту цену. На даче стоят уже два таких.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжная вещь. Был электронный блок управления но вышел из строя. Механическому больше доверия
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
единственный блок который не подвел
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Майя И.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, доставка, персонал
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2024
Татьяна Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошел , хорошего качества
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Купил в замен более умного блока, т.к. умный ремонтировал два раза
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пробовал установить
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
На вид отличается от оригинала
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлено быстро, при установке сложных моментов не возникло.


Комплект Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000-3M с механический блоком управления - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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