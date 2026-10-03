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Конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-2000 купить с доставкой в Москве
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Конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-2000

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Конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
6 620 руб.  9 270 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 171961
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Конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-2000
6 620 руб. -29%
9 270 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, комплект ножек, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
да
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
6.2

Описание товара Конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-2000

Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETER-2000 с электронным блоком управления, мощностью 2 кВт отлично справляется с обогревом помещений площадью до 25 м?. Нагревательный элемент Double G-Force и увеличенный воздухозаборник Intake помогают быстро, более интенсивно нагреть воздух до заданной температуры и увеличивают срок службы оборудования. Способствует этому и инновационная система Homogeneous flow, которая, помимо обогрева и равномерной конвекцией воздуха, ионизирует его.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-2000




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, комплект ножек, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
да
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETER-2000 с электронным блоком управления, мощностью 2 кВт отлично справляется с обогревом помещений площадью до 25 м?. Нагревательный элемент Double G-Force и увеличенный воздухозаборник Intake помогают быстро, более интенсивно нагреть воздух до заданной температуры и увеличивают срок службы оборудования. Способствует этому и инновационная система Homogeneous flow, которая, помимо обогрева и равномерной конвекцией воздуха, ионизирует его.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Ballu Ettore BEC/ETER-2000 - стоимость товара 6620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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