Top.Mail.Ru
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - фото 1
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - фото 2
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - фото 3
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - фото 4
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - фото 1
  • Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - фото 2
  • Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - фото 3
  • Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - фото 4
  • Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
9 370 руб.  14 250 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000
9 370 руб. -34%
14 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, комплект ножек, документация, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х45х16
Вес, кг.
4.7

Описание товара Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000

Конвектор Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 с мощностью 1000 Вт предназначен для обогрева площади до 15 м2;. Нагревательный элемент Hedgehog с монолитной конструкцией обеспечивает равномерное распределение тепла и бесшумную работу. Благодаря инверторной технологии прибор отличается экономичным расходом энергии и стабильным функционированием без перепадов температуры. Блок управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем гарантирует интуитивное управление температурными показателями. Встроенный электронный термостат точно поддерживает заданный режим. Для удаленного контроля через приложение на мобильном устройстве в конвекторе реализован модуль Wi-Fi. Обогреватель оснащен ножками с колесиками и креплением на задней стороне для настенного монтажа. Технология защиты с отключением при перегреве повышает безопасность в использовании Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000

Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, комплект ножек, документация, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
Развернуть
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 с мощностью 1000 Вт предназначен для обогрева площади до 15 м2;. Нагревательный элемент Hedgehog с монолитной конструкцией обеспечивает равномерное распределение тепла и бесшумную работу. Благодаря инверторной технологии прибор отличается экономичным расходом энергии и стабильным функционированием без перепадов температуры. Блок управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем гарантирует интуитивное управление температурными показателями. Встроенный электронный термостат точно поддерживает заданный режим. Для удаленного контроля через приложение на мобильном устройстве в конвекторе реализован модуль Wi-Fi. Обогреватель оснащен ножками с колесиками и креплением на задней стороне для настенного монтажа. Технология защиты с отключением при перегреве повышает безопасность в использовании Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-1000 - стоимость товара 9370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...