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Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) купить с доставкой в Москве
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Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL)

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Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 1
Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 2
Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 3
Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 4
Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 5
Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 6
Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 7
Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 8
Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 1
  • Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 2
  • Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 3
  • Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 4
  • Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 5
  • Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 6
  • Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 7
  • Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 8
  • Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621306
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, документация, упаковка. Для работы приложение Mi Home требуется выставить регион Китай
Мощность обогрева
2200 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х56х15
Вес, кг.
6.2

Описание товара Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL)

Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S BHR4037GL климатическое устройство для обогрева помещения с интеллектуальным управлением через приложение Mi Home. Для комфортного использования устройство имеет 6 температурных режимов. Предусматривает голосовое управление. Команды позволяют включать/выключать прибор, настраивать желаемый режим обогрева, регулировать температуру и прочее. При необходимости можно подключить мобильное приложение, чтобы осуществлять контроль над работой устройства с помощью телефона.. Корпус изготовлен из алюминия, а нагревательные спирали, которые находятся внутри радиатора, выполнены из сплава железа и хрома. Такая конструкция обеспечивает высокий уровень теплоотдачи. Всего за 45 секунд температура нагревательных спиралей составляет более 110 градусов. Конвектор обладает защитой от влаги. За счет широкой решетки в области ног тепло распространяется очень быстро.. В обогревателе предусмотрена сушилка для белья, которая может выдержать до 1.5 кг. Здесь можно высушить полотенце. В устройство встроен термостат, который обеспечивает экономный расход электричества и поддерживает заданный температурный показатель. Степень защиты IPX4 позволяет использовать конвектор как в сухих, так и во влажных помещениях. Прибор не предусматривает настенный монтаж. Обогрев осуществляется с помощью равномерной циркуляции потока горячего воздуха, что позволяет эффективно прогревать комнату, не допуская его пересыхания. Для работы приложение Mi Home требуется выставить регион Китай.

Отзывы о товаре Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, документация, упаковка. Для работы приложение Mi Home требуется выставить регион Китай
Мощность обогрева
2200 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S BHR4037GL климатическое устройство для обогрева помещения с интеллектуальным управлением через приложение Mi Home. Для комфортного использования устройство имеет 6 температурных режимов. Предусматривает голосовое управление. Команды позволяют включать/выключать прибор, настраивать желаемый режим обогрева, регулировать температуру и прочее. При необходимости можно подключить мобильное приложение, чтобы осуществлять контроль над работой устройства с помощью телефона.. Корпус изготовлен из алюминия, а нагревательные спирали, которые находятся внутри радиатора, выполнены из сплава железа и хрома. Такая конструкция обеспечивает высокий уровень теплоотдачи. Всего за 45 секунд температура нагревательных спиралей составляет более 110 градусов. Конвектор обладает защитой от влаги. За счет широкой решетки в области ног тепло распространяется очень быстро.. В обогревателе предусмотрена сушилка для белья, которая может выдержать до 1.5 кг. Здесь можно высушить полотенце. В устройство встроен термостат, который обеспечивает экономный расход электричества и поддерживает заданный температурный показатель. Степень защиты IPX4 позволяет использовать конвектор как в сухих, так и во влажных помещениях. Прибор не предусматривает настенный монтаж. Обогрев осуществляется с помощью равномерной циркуляции потока горячего воздуха, что позволяет эффективно прогревать комнату, не допуская его пересыхания. Для работы приложение Mi Home требуется выставить регион Китай.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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