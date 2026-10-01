Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL)
Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S BHR4037GL климатическое устройство для обогрева помещения с интеллектуальным управлением через приложение Mi Home. Для комфортного использования устройство имеет 6 температурных режимов. Предусматривает голосовое управление. Команды позволяют включать/выключать прибор, настраивать желаемый режим обогрева, регулировать температуру и прочее. При необходимости можно подключить мобильное приложение, чтобы осуществлять контроль над работой устройства с помощью телефона.. Корпус изготовлен из алюминия, а нагревательные спирали, которые находятся внутри радиатора, выполнены из сплава железа и хрома. Такая конструкция обеспечивает высокий уровень теплоотдачи. Всего за 45 секунд температура нагревательных спиралей составляет более 110 градусов. Конвектор обладает защитой от влаги. За счет широкой решетки в области ног тепло распространяется очень быстро.. В обогревателе предусмотрена сушилка для белья, которая может выдержать до 1.5 кг. Здесь можно высушить полотенце. В устройство встроен термостат, который обеспечивает экономный расход электричества и поддерживает заданный температурный показатель. Степень защиты IPX4 позволяет использовать конвектор как в сухих, так и во влажных помещениях. Прибор не предусматривает настенный монтаж. Обогрев осуществляется с помощью равномерной циркуляции потока горячего воздуха, что позволяет эффективно прогревать комнату, не допуская его пересыхания. Для работы приложение Mi Home требуется выставить регион Китай.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 650 руб. 15 890 руб.2413 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2...
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1500-4E (...
-
В наличииЦена 10 000 руб. 16 140 руб.2500 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4I (...
-
В наличииЦена 10 020 руб.2505 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2...
-
В наличииЦена 10 120 руб.2530 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-150...
-
В наличииЦена 10 220 руб.2555 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500...
-
В наличииЦена 10 270 руб. 15 440 руб.2568 руб. в СплитКонвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI...
-
В наличииЦена 10 470 руб. 16 970 руб.2618 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-4I (...
-
В наличииЦена 10 530 руб. 16 950 руб.2633 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1...
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-200...
-
В наличииЦена 10 770 руб.2693 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Отзывы о товаре Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM (BHR4037GL)