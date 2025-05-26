Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный)
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Характеристики
Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный)
Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. Окупаемость максимальной комплектации - 1 месяц!. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пока не сломался за зиму
Достоинства:
Комментарий:
Есть интеграция с Алисой, что облегчает использование удалённо.
Достоинства:
Комментарий:
Зимний сезон отработал нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Это лучший способ управлять конвектором через интернет. Работает отлично не отваливается, не требует больше ничего, никакого хаба не нужно. Единственный минус это то что с конвекторов не передается температура окружающей среды. Хаб хомин и термометр к нему полная фигня, плохо работает, быстро разряжается.
Достоинства:
Комментарий:
блок один вышел из строя через 1 неделю. остальные 5 работают.
Достоинства:
Комментарий:
установил, работает без проблем. очень классно, что гарантия 3 года и она работет
Достоинства:
Комментарий:
работает. Крепление к корпусу продумано, но реализовано паршиво. Отверстия на блоке не совпадают с отверстиями на корпусе.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает хорошо спасибо
Достоинства:
Комментарий:
визуально всё хорошо, в деле не проверял
Достоинства:
Комментарий:
Полезный продукт. работает четко. предыдущие блоки явно кочегарили конвекторы по полной, эти регулировку делают плавной и при необходимости. рекомендую к использованию. В эксплуатации пол года.
Достоинства:
Комментарий:
Настроил быстро, все управляется с телефона и колонкой Алиса. Понравился советую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. можно управлять с телефона.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Взяли конвекторы в каркасный дом и к ним инверторный блок. Очень довольны. Регулируем температуру удаленно при смене погоды, перед приездом. Удобно выставить необходимый уровень и система поддерживает его.
Достоинства:
Комментарий:
Пока Работает- а дальше, поживём- увидим.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок управления! Надежный продавец!
Достоинства:
Комментарий:
удобное управление из приложения. срабатывает без посторонних звуков. неброский дизайн, лампочки можно отключить, чтобы не мешали.
Достоинства:
Комментарий:
отличная голова, настойка и добавление в hommyn простая. Выставление расписания, несколько режимов, поддержания заданной температуры со своего датчика температуры или с внешнего. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отлично, работает со своим приложением, управляю с телефона; к Алисе само приложение пока не подключается, выдаёт ошибку страницы
Достоинства:
Комментарий:
Хороший модуль, тестирую 3-й месяц, расходы на электричество снизились на 10-15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с учетом повышения цен на тарифы. К wi-fi легко подключился.
Достоинства:
Комментарий:
все норм, но у коннектора отломался язычок. на скорость не влияет)) так что пофиг
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, все работает!
Достоинства:
Комментарий:
супер качество и цена отличная
Достоинства:
Комментарий:
конвектор был другой,что блок не подошёл, но посоветовал знакомому у него заработало но не понравилось так как вообще не правильно его назвали ИНВЕРТОР и речи нет о инверторе , топой алгоритм работы 5, 10 сек работает выключается какбы не греет на максимум а так те же 2 или сколько мощности конвектор , невозможно посмотреть температуру в помещении также не о какой точности и речи не едет о поддержание температуры ставишь 19 он тормознет у 22 23 у старых моделей реально менялось мощность но и температуру в помещении можно было посмотреть а в остальном тоже самое, ему край чена не более 3 ты так как за до 2 тыс можно на коленях собрать и по вифи и с таймераме и с выходом тепла из самого конвектора 2х гитертенис,дерзайте
Достоинства:
Комментарий:
Блок работает,но WiFi не коннектится- очень обидно
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает. подключение по вай фай тоже.
Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный)
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пока не сломался за зиму
Достоинства:
Комментарий:
Есть интеграция с Алисой, что облегчает использование удалённо.
Достоинства:
Комментарий:
Зимний сезон отработал нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Это лучший способ управлять конвектором через интернет. Работает отлично не отваливается, не требует больше ничего, никакого хаба не нужно. Единственный минус это то что с конвекторов не передается температура окружающей среды. Хаб хомин и термометр к нему полная фигня, плохо работает, быстро разряжается.
Достоинства:
Комментарий:
блок один вышел из строя через 1 неделю. остальные 5 работают.
Достоинства:
Комментарий:
установил, работает без проблем. очень классно, что гарантия 3 года и она работет
Достоинства:
Комментарий:
работает. Крепление к корпусу продумано, но реализовано паршиво. Отверстия на блоке не совпадают с отверстиями на корпусе.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает хорошо спасибо
Достоинства:
Комментарий:
визуально всё хорошо, в деле не проверял
Достоинства:
Комментарий:
Полезный продукт. работает четко. предыдущие блоки явно кочегарили конвекторы по полной, эти регулировку делают плавной и при необходимости. рекомендую к использованию. В эксплуатации пол года.
Достоинства:
Комментарий:
Настроил быстро, все управляется с телефона и колонкой Алиса. Понравился советую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. можно управлять с телефона.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Взяли конвекторы в каркасный дом и к ним инверторный блок. Очень довольны. Регулируем температуру удаленно при смене погоды, перед приездом. Удобно выставить необходимый уровень и система поддерживает его.
Достоинства:
Комментарий:
Пока Работает- а дальше, поживём- увидим.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок управления! Надежный продавец!
Достоинства:
Комментарий:
удобное управление из приложения. срабатывает без посторонних звуков. неброский дизайн, лампочки можно отключить, чтобы не мешали.
Достоинства:
Комментарий:
отличная голова, настойка и добавление в hommyn простая. Выставление расписания, несколько режимов, поддержания заданной температуры со своего датчика температуры или с внешнего. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отлично, работает со своим приложением, управляю с телефона; к Алисе само приложение пока не подключается, выдаёт ошибку страницы
Достоинства:
Комментарий:
Хороший модуль, тестирую 3-й месяц, расходы на электричество снизились на 10-15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с учетом повышения цен на тарифы. К wi-fi легко подключился.
Достоинства:
Комментарий:
все норм, но у коннектора отломался язычок. на скорость не влияет)) так что пофиг
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, все работает!
Достоинства:
Комментарий:
супер качество и цена отличная
Достоинства:
Комментарий:
конвектор был другой,что блок не подошёл, но посоветовал знакомому у него заработало но не понравилось так как вообще не правильно его назвали ИНВЕРТОР и речи нет о инверторе , топой алгоритм работы 5, 10 сек работает выключается какбы не греет на максимум а так те же 2 или сколько мощности конвектор , невозможно посмотреть температуру в помещении также не о какой точности и речи не едет о поддержание температуры ставишь 19 он тормознет у 22 23 у старых моделей реально менялось мощность но и температуру в помещении можно было посмотреть а в остальном тоже самое, ему край чена не более 3 ты так как за до 2 тыс можно на коленях собрать и по вифи и с таймераме и с выходом тепла из самого конвектора 2х гитертенис,дерзайте
Достоинства:
Комментарий:
Блок работает,но WiFi не коннектится- очень обидно
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает. подключение по вай фай тоже.