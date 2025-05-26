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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) купить с доставкой в Москве
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный)

25 Отзывы
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 1
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 2
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 3
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 4
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 5
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 6
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 7
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 1
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 2
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 3
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 4
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 5
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 6
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 7
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
8 230 руб.  13 050 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678889
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный)
8 230 руб. -37%
13 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, документация, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
инверторный
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х13
Вес, кг.
4.02

Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный)

Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. Окупаемость максимальной комплектации - 1 месяц!. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
К Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пока не сломался за зиму
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Есть интеграция с Алисой, что облегчает использование удалённо.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Товарищ майор

Достоинства:


Комментарий:
Зимний сезон отработал нормально.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Это лучший способ управлять конвектором через интернет. Работает отлично не отваливается, не требует больше ничего, никакого хаба не нужно. Единственный минус это то что с конвекторов не передается температура окружающей среды. Хаб хомин и термометр к нему полная фигня, плохо работает, быстро разряжается.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Станислав Р.

Достоинства:


Комментарий:
блок один вышел из строя через 1 неделю. остальные 5 работают.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
установил, работает без проблем. очень классно, что гарантия 3 года и она работет
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Роман V.

Достоинства:


Комментарий:
работает. Крепление к корпусу продумано, но реализовано паршиво. Отверстия на блоке не совпадают с отверстиями на корпусе.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Кантемиров М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает хорошо спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
визуально всё хорошо, в деле не проверял
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Полезный продукт. работает четко. предыдущие блоки явно кочегарили конвекторы по полной, эти регулировку делают плавной и при необходимости. рекомендую к использованию. В эксплуатации пол года.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Настроил быстро, все управляется с телефона и колонкой Алиса. Понравился советую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. можно управлять с телефона.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Диляра М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Взяли конвекторы в каркасный дом и к ним инверторный блок. Очень довольны. Регулируем температуру удаленно при смене погоды, перед приездом. Удобно выставить необходимый уровень и система поддерживает его.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока Работает- а дальше, поживём- увидим.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок управления! Надежный продавец!
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Стрежнев Алексей

Достоинства:


Комментарий:
удобное управление из приложения. срабатывает без посторонних звуков. неброский дизайн, лампочки можно отключить, чтобы не мешали.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная голова, настойка и добавление в hommyn простая. Выставление расписания, несколько режимов, поддержания заданной температуры со своего датчика температуры или с внешнего. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Марина Р.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, работает со своим приложением, управляю с телефона; к Алисе само приложение пока не подключается, выдаёт ошибку страницы
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший модуль, тестирую 3-й месяц, расходы на электричество снизились на 10-15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с учетом повышения цен на тарифы. К wi-fi легко подключился.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
все норм, но у коннектора отломался язычок. на скорость не влияет)) так что пофиг
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, все работает!
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
супер качество и цена отличная
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
конвектор был другой,что блок не подошёл, но посоветовал знакомому у него заработало но не понравилось так как вообще не правильно его назвали ИНВЕРТОР и речи нет о инверторе , топой алгоритм работы 5, 10 сек работает выключается какбы не греет на максимум а так те же 2 или сколько мощности конвектор , невозможно посмотреть температуру в помещении также не о какой точности и речи не едет о поддержание температуры ставишь 19 он тормознет у 22 23 у старых моделей реально менялось мощность но и температуру в помещении можно было посмотреть а в остальном тоже самое, ему край чена не более 3 ты так как за до 2 тыс можно на коленях собрать и по вифи и с таймераме и с выходом тепла из самого конвектора 2х гитертенис,дерзайте
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Блок работает,но WiFi не коннектится- очень обидно
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает. подключение по вай фай тоже.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, документация, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Тип термостата
инверторный
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. Окупаемость максимальной комплектации - 1 месяц!. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
К Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пока не сломался за зиму
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Есть интеграция с Алисой, что облегчает использование удалённо.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Товарищ майор

Достоинства:


Комментарий:
Зимний сезон отработал нормально.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Это лучший способ управлять конвектором через интернет. Работает отлично не отваливается, не требует больше ничего, никакого хаба не нужно. Единственный минус это то что с конвекторов не передается температура окружающей среды. Хаб хомин и термометр к нему полная фигня, плохо работает, быстро разряжается.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Станислав Р.

Достоинства:


Комментарий:
блок один вышел из строя через 1 неделю. остальные 5 работают.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
установил, работает без проблем. очень классно, что гарантия 3 года и она работет
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Роман V.

Достоинства:


Комментарий:
работает. Крепление к корпусу продумано, но реализовано паршиво. Отверстия на блоке не совпадают с отверстиями на корпусе.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Кантемиров М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает хорошо спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
визуально всё хорошо, в деле не проверял
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Полезный продукт. работает четко. предыдущие блоки явно кочегарили конвекторы по полной, эти регулировку делают плавной и при необходимости. рекомендую к использованию. В эксплуатации пол года.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Настроил быстро, все управляется с телефона и колонкой Алиса. Понравился советую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. можно управлять с телефона.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Диляра М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Взяли конвекторы в каркасный дом и к ним инверторный блок. Очень довольны. Регулируем температуру удаленно при смене погоды, перед приездом. Удобно выставить необходимый уровень и система поддерживает его.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока Работает- а дальше, поживём- увидим.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок управления! Надежный продавец!
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Стрежнев Алексей

Достоинства:


Комментарий:
удобное управление из приложения. срабатывает без посторонних звуков. неброский дизайн, лампочки можно отключить, чтобы не мешали.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная голова, настойка и добавление в hommyn простая. Выставление расписания, несколько режимов, поддержания заданной температуры со своего датчика температуры или с внешнего. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Марина Р.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, работает со своим приложением, управляю с телефона; к Алисе само приложение пока не подключается, выдаёт ошибку страницы
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший модуль, тестирую 3-й месяц, расходы на электричество снизились на 10-15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с учетом повышения цен на тарифы. К wi-fi легко подключился.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
все норм, но у коннектора отломался язычок. на скорость не влияет)) так что пофиг
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, все работает!
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
супер качество и цена отличная
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
конвектор был другой,что блок не подошёл, но посоветовал знакомому у него заработало но не понравилось так как вообще не правильно его назвали ИНВЕРТОР и речи нет о инверторе , топой алгоритм работы 5, 10 сек работает выключается какбы не греет на максимум а так те же 2 или сколько мощности конвектор , невозможно посмотреть температуру в помещении также не о какой точности и речи не едет о поддержание температуры ставишь 19 он тормознет у 22 23 у старых моделей реально менялось мощность но и температуру в помещении можно было посмотреть а в остальном тоже самое, ему край чена не более 3 ты так как за до 2 тыс можно на коленях собрать и по вифи и с таймераме и с выходом тепла из самого конвектора 2х гитертенис,дерзайте
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Блок работает,но WiFi не коннектится- очень обидно
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает. подключение по вай фай тоже.


Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (инверторный) - купить по цене 8230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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