Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-4E (электронное)
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Характеристики
Описание товара Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1500-4E (электронное)
Серия Apollo – электрические конвекторы нового поколения, разработанные на основе инновационной технологии TRANSFORMER SYSTEM, которая позволяет самостоятельно выбрать комплектацию конвектора. Конвекторы оснащаются современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG (монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов). Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бесшумная работа. Срок службы 25 лет. Полноразмерная воздуховыпускная решетка Flow Screen. 4D поток тепла – равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Более быстрый и плавный обогрев. Уникальный и эргономичный дизайн. Новый конвектор от Ballu удостоен престижной международной награды в области дизайна A’ Design Award – 2020-2021.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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