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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) купить с доставкой в Москве
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный)

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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 1
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 2
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 3
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 4
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 5
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 6
Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 1
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 2
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 3
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 4
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 5
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 6
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
8 640 руб.  14 240 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный)
8 640 руб. -39%
14 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.39

Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный)

Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. Окупаемость максимальной комплектации - 1 месяц!. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. Окупаемость максимальной комплектации - 1 месяц!. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (электронный) - стоимость товара 8640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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