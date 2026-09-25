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Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт

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Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт - фото 1
Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт - фото 1
  • Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741672
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт
5 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
2000
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв.м
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
5.15

Описание товара Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт

Конвектор ЗУБР весом 4,25 кг легко перемещается благодаря удобным колесам — вы сможете установить его в любой комнате именно там, где сейчас нужен комфорт. Гибкий монтаж на полу или на стене — вы сами выбираете, что подходит вашему пространству. Электронный термостат и удобная регулировка температуры обеспечивают точное поддержание нужного микроклимата, а наличие таймера позволяет заранее настроить работу прибора. Влагозащита открывает больше сценариев для установки, пульт управления добавляет комфорта и мобильности в повседневное использование. Надёжность, удобство и умная функциональность для вашего дома.

Отзывы о товаре Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
2000
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв.м
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор ЗУБР весом 4,25 кг легко перемещается благодаря удобным колесам — вы сможете установить его в любой комнате именно там, где сейчас нужен комфорт. Гибкий монтаж на полу или на стене — вы сами выбираете, что подходит вашему пространству. Электронный термостат и удобная регулировка температуры обеспечивают точное поддержание нужного микроклимата, а наличие таймера позволяет заранее настроить работу прибора. Влагозащита открывает больше сценариев для установки, пульт управления добавляет комфорта и мобильности в повседневное использование. Надёжность, удобство и умная функциональность для вашего дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт - купить по цене 5960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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