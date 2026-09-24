Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-1000
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Характеристики
Описание товара Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-1000
Конвектор Apollo Transformer System — новый лидер категории: в нем продумано все до мельчайших деталей. Приборы серии Apollo оснащены современным бесшумным нагревательным элементом HEDGEHOG, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее, имеет сверхкомпактные размеры и увеличенную площадь теплоотдачи. Для конвекторов нового поколения 3.0 Ballu предлагает 3 вида блоков управления на выбор: классический механический, электронный и энергосберегающий digital INVERTER. При использовании инверторного блока, оснащенного полноразмерным цветным дисплеем, емкостными сенсорными кнопками и датчиком открытого окна, достигается экономия электроэнергии до 70%. Блок управления и комплект напольной установки приобретаются отдельно.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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