Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1000, серия 1 кВт
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 741667
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4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
3.3
Описание товара Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1000, серия 1 кВт
Конвектор ЗУБР весит всего 2,6 кг — такой прибор легко перемещать и ставить именно там, где тепло нужнее всего. Универсальный способ установки подойдёт для любых условий: хотите — крепите на стену, хотите — размещайте на полу без лишних хлопот. Электронный термостат и возможность регулировки температуры обеспечивают точный контроль климата в помещении, а таймер позволяет программировать работу устройства под свой график. Влагозащита открывает новые сценарии использования, делая конвектор уместным даже в помещениях с повышенной влажностью. Модель работает от стандартной сети 220 В. Идеальное решение для тех, кто ищет компактное и продуманное отопление.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Конвектор ЗУБР весит всего 2,6 кг — такой прибор легко перемещать и ставить именно там, где тепло нужнее всего. Универсальный способ установки подойдёт для любых условий: хотите — крепите на стену, хотите — размещайте на полу без лишних хлопот. Электронный термостат и возможность регулировки температуры обеспечивают точный контроль климата в помещении, а таймер позволяет программировать работу устройства под свой график. Влагозащита открывает новые сценарии использования, делая конвектор уместным даже в помещениях с повышенной влажностью. Модель работает от стандартной сети 220 В. Идеальное решение для тех, кто ищет компактное и продуманное отопление.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1000, серия 1 кВт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4630 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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