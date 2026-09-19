Конвектор Starwind SHV5215 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414795
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки с колесами, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
5.2
Описание товара Конвектор Starwind SHV5215 белый
Конвектор Starwind SHV5215 максимальная мощность 1500 Вт, 2 режима мощности 750/1500 Вт, механическое управление, регулируемый термостат, нагревательный элемент Х-образный алюминиевый, площадь обогрева 20 м2.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 570 руб. 6 290 руб.1143 руб. в СплитКонвектор Ballu BEC/EZMR-1500
-
В наличииЦена 4 650 руб. 6 420 руб.1163 руб. в СплитКонвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1500
-
В наличииЦена 4 931 руб. 6 180 руб.1233 руб. в СплитМодуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии R...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1500
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1502
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502
-
В наличииЦена 5 000 руб. 9 270 руб.1250 руб. в СплитКонвектор BALLU Red Evolution BIHP/R-1000
-
В наличииЦена 5 030 руб. 7 940 руб.1258 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (...
-
В наличииЦена 5 120 руб. 7 130 руб.1280 руб. в СплитКонвектор электрический Electrolux ECH/A2-2000 M
-
В наличииЦена 5 180 руб. 7 840 руб.1295 руб. в СплитБлок управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-4I
-
В наличииЦена 5 250 руб. 8 320 руб.1313 руб. в СплитБлок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Invert...
-
В наличииЦена 5 280 руб. 7 480 руб.1320 руб. в СплитКонвектор Ballu Bec/Ezmr-2000
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки с колесами, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Конвектор Starwind SHV5215 максимальная мощность 1500 Вт, 2 режима мощности 750/1500 Вт, механическое управление, регулируемый термостат, нагревательный элемент Х-образный алюминиевый, площадь обогрева 20 м2.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
Конвектор Starwind SHV5215 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор Starwind SHV5215 белый