Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M
Запатентованная воздуховыпускная решетка обеспечивает максимально эффективное распределение теплового потока. Данная конструкция не препятствует прохождению прогретого воздуха, что может вызвать перегрев лицевой панели и снижение эффективности работы прибора. Инновационный нагревательный элемент «Hedgehog» позволяет добиться максимально быстрого и бесшумного обогрева. Нагревательный элемент «Hedgehog» выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счёт увеличенной площади теплопередачи. Мягкое, комфортное тепло достигается за счёт пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Срок службы нагревательного элемента «Hedgehog» — 25 лет.3D распределение тепла. Нагретый воздух благодаря специально разработанной конструкции конвектора, на выходе из прибора распределяется не только по вертикали, но и в горизонтальном направлении. Данная технология делает работу прибора еще более эффективной. Надежный механический термостат. Эргономичная ручка выполнена из тактильно приятного пластика.Запатентованная воздуховыпускная решетка обеспечивает максимально эффективное распределение теплового потока. Данная конструкция не препятствует прохождению прогретого воздуха, что может вызвать перегрев лицевой панели и снижение эффективности работы прибора.Инновационный нагревательный элемент «Hedgehog» позволяет добиться максимально быстрого и бесшумного обогрева. Нагревательный элемент «Hedgehog» выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счёт увеличенной площади теплопередачи. Мягкое, комфортное тепло достигается за счёт пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса.Срок службы нагревательного элемента «Hedgehog» — 25 лет.Надежный механический термостатЭргономичная ручка выполнена из тактильно приятного пластика.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 580 руб. 8 320 руб.1395 руб. в СплитБлок управления конвектора Electrolux Transformer Digital Invert...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-2000
-
В наличииЦена 5 830 руб. 7 950 руб.1458 руб. в СплитКонвектор BALLU BEC/EZER-1500
-
В наличииЦена 5 830 руб. 8 320 руб.1458 руб. в СплитКонвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1000 ER
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитЭлектрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-2000, серия 2 кВт
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитКонвектор электрический DENZEL 98121, OptiPrime-1000, Wi-Fi, тач...
-
В наличииЦена 6 620 руб. 9 140 руб.1655 руб. в СплитКонвектор BALLU BEC/EZER-2000
-
В наличииЦена 6 620 руб. 9 270 руб.1655 руб. в СплитКонвектор Ballu Ettore BEC/ETER-2000
-
В наличииЦена 6 840 руб.1710 руб. в СплитКонвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тач...
-
В наличииЦена 6 870 руб. 11 150 руб.1718 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4E (...
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1...
-
В наличииЦена 7 410 руб. 10 690 руб.1853 руб. в СплитКонвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Отзывы о товаре Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-2500 M