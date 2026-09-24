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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR

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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 1
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 2
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 3
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 4
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 5
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 6
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 7
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 8
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 9
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 10
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 1
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 2
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 3
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 4
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 5
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 6
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 7
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 8
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 9
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 10
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
6 380 руб.  9 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714359
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Комплектация
обогреватель, кронштейн, крепеж, шасси с колесиками, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х15
Вес, кг.
6.7

Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR

Электрический конвектор серии Air Stream - продукт индустриального искусства. Специальное "ракушечное" покрытие нагревательного элемента позволило увеличить площадь поверхности теплоотдачи на 25% (по сравнению со стандартными монолитными нагревательными элементами). Всего за 75 секунд нагревательный элемент выходит на свою полную мощность. Механический блок управления обеспечивает удобное управление прибором. Надежный механический термостат гарантирует конвектору долгий срок службы. Вы можете установить прибор так, как это необходимо именно вам: на стене или на полу. Кронштейны для настенной установки и шасси для перемещения в комплекте.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Комплектация
обогреватель, кронштейн, крепеж, шасси с колесиками, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м2
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор серии Air Stream - продукт индустриального искусства. Специальное "ракушечное" покрытие нагревательного элемента позволило увеличить площадь поверхности теплоотдачи на 25% (по сравнению со стандартными монолитными нагревательными элементами). Всего за 75 секунд нагревательный элемент выходит на свою полную мощность. Механический блок управления обеспечивает удобное управление прибором. Надежный механический термостат гарантирует конвектору долгий срок службы. Вы можете установить прибор так, как это необходимо именно вам: на стене или на полу. Кронштейны для настенной установки и шасси для перемещения в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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