Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 MR
Электрический конвектор серии Air Stream - продукт индустриального искусства. Специальное "ракушечное" покрытие нагревательного элемента позволило увеличить площадь поверхности теплоотдачи на 25% (по сравнению со стандартными монолитными нагревательными элементами). Всего за 75 секунд нагревательный элемент выходит на свою полную мощность. Механический блок управления обеспечивает удобное управление прибором. Надежный механический термостат гарантирует конвектору долгий срок службы. Вы можете установить прибор так, как это необходимо именно вам: на стене или на полу. Кронштейны для настенной установки и шасси для перемещения в комплекте.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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