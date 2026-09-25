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Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт

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Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт - фото 1
Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт - фото 2
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Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт - фото 1
  • Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт - фото 2
  • Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт - фото 3
  • Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741671
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт
5 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1,5
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.1
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х13
Вес, кг.
4

Описание товара Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт

Конвектор ЗУБР весит всего 3,2 кг — устройство легко перемещать и устанавливать именно там, где вам хочется. Его универсальный способ монтажа позволяет выбрать напольную или настенную установку: удобно для дома, офиса или дачи. Современный электронный термостат и наличие регулировки температуры обеспечивают точный контроль микроклимата, а таймер позволяет задавать автоматическое включение и выключение по расписанию. Управлять всеми функциями можно с пульта — максимум комфорта без лишних движений. Длина провода 1,1 метра оптимальна для быстрой установки близко к розетке. Конвектор ЗУБР — простое и эффективное решение для уютного тепла в вашем пространстве.

Отзывы о товаре Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1,5
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.1
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
20
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор ЗУБР весит всего 3,2 кг — устройство легко перемещать и устанавливать именно там, где вам хочется. Его универсальный способ монтажа позволяет выбрать напольную или настенную установку: удобно для дома, офиса или дачи. Современный электронный термостат и наличие регулировки температуры обеспечивают точный контроль микроклимата, а таймер позволяет задавать автоматическое включение и выключение по расписанию. Управлять всеми функциями можно с пульта — максимум комфорта без лишних движений. Длина провода 1,1 метра оптимальна для быстрой установки близко к розетке. Конвектор ЗУБР — простое и эффективное решение для уютного тепла в вашем пространстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1500, серия 1,5 кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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