Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%4 500 руб. 5 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 376110
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х13
Вес, кг.
4.5
Описание товара Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000
Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Достоинства:
Комментарий:
Хороший обогреватель, лёгкий, работает бесшумно, все пришло целое. Ножки встали на места без проблем. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Греет. Не шумит. Результатом довольны. Хорошо держит тепло. Рекомендуем.
Достоинства:
Комментарий:
Обогреватель в исправном состоянии, все целое. Пострадала только коробка
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Недостаток один - не очень надежное крепление ножек.
Достоинства:
Комментарий:
Это уже второй. Традиционно все отлично. Приехал целый и невредимый. Работает четко!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает как хотел!!!Отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
берем уже не первый старый работает хорошо. уже лет пять но редко приезжаем.
Достоинства:
Комментарий:
Ну месяц уже работает на максимальной мощности. Если убавлять температуру, то очень громко срабатывает термостат. Переодически даже со вспышками искры внутри (видно в полной темноте).
Достоинства:
Комментарий:
Для небольшой комнаты отличное решение: нагревается быстро, греет хорошо, место не занимает. Из минусов -- очень странное крепление ножек. Стоит уверенно, но переноске иногда отсоединяются
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает на протяжении полугода, иногда шумит.
Достоинства:
Комментарий:
небольшой, но нагревает хорошо помещение.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конвектор. Греет хорошо! Цена соответствует качеству.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро нагревается помещение.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конвектор. Для помещения 20 квадратов справляется со своей функцией на 5. Воздух не сушит.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо греет, но трудно зафиксировать ножки
Достоинства:
Комментарий:
Супер, нагревает быстро, места занимает мало, компактный
Достоинства:
Комментарий:
оч. хор. лёгкий, удобный, бесшумный. греет
Достоинства:
Комментарий:
греет нормально, ножки хлипкие, отваливаются
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз беру этот обогреватель. Очень выручает на даче. Теперь во всех комнатах они есть. Огорчает только, что продаётся он только на колёсах. А для крепления на стене приходится дополнительно приобретать кронштейны.
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день, всем спасибо. Но пришёл другой конвектор, но я доволен, спасибо, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее соотношение цена срок службы
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший конвектор, очень быстро нагревает
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет хорошо, однако механизм крепления опорных ножек требует доработки
Достоинства:
Комментарий:
у нас один такой уже есть. очень нравится . Поэтому заказали ещё один.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый,работает,греет хорошо.До этого четыре месяца назад заказывал 1000вт-до сих пор работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший обогреватель. Взяла два. Греют отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает, пришёл целый не мятый в дальнейшем посмотрим как будет себя вести
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, мало потребляет энергии, покупкой довольна. В магазинах дороже.
Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000
Достоинства:
Комментарий:
Хороший обогреватель, лёгкий, работает бесшумно, все пришло целое. Ножки встали на места без проблем. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Греет. Не шумит. Результатом довольны. Хорошо держит тепло. Рекомендуем.
Достоинства:
Комментарий:
Обогреватель в исправном состоянии, все целое. Пострадала только коробка
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Недостаток один - не очень надежное крепление ножек.
Достоинства:
Комментарий:
Это уже второй. Традиционно все отлично. Приехал целый и невредимый. Работает четко!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает как хотел!!!Отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
берем уже не первый старый работает хорошо. уже лет пять но редко приезжаем.
Достоинства:
Комментарий:
Ну месяц уже работает на максимальной мощности. Если убавлять температуру, то очень громко срабатывает термостат. Переодически даже со вспышками искры внутри (видно в полной темноте).
Достоинства:
Комментарий:
Для небольшой комнаты отличное решение: нагревается быстро, греет хорошо, место не занимает. Из минусов -- очень странное крепление ножек. Стоит уверенно, но переноске иногда отсоединяются
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает на протяжении полугода, иногда шумит.
Достоинства:
Комментарий:
небольшой, но нагревает хорошо помещение.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конвектор. Греет хорошо! Цена соответствует качеству.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро нагревается помещение.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конвектор. Для помещения 20 квадратов справляется со своей функцией на 5. Воздух не сушит.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо греет, но трудно зафиксировать ножки
Достоинства:
Комментарий:
Супер, нагревает быстро, места занимает мало, компактный
Достоинства:
Комментарий:
оч. хор. лёгкий, удобный, бесшумный. греет
Достоинства:
Комментарий:
греет нормально, ножки хлипкие, отваливаются
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз беру этот обогреватель. Очень выручает на даче. Теперь во всех комнатах они есть. Огорчает только, что продаётся он только на колёсах. А для крепления на стене приходится дополнительно приобретать кронштейны.
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день, всем спасибо. Но пришёл другой конвектор, но я доволен, спасибо, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее соотношение цена срок службы
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший конвектор, очень быстро нагревает
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет хорошо, однако механизм крепления опорных ножек требует доработки
Достоинства:
Комментарий:
у нас один такой уже есть. очень нравится . Поэтому заказали ещё один.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый,работает,греет хорошо.До этого четыре месяца назад заказывал 1000вт-до сих пор работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший обогреватель. Взяла два. Греют отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает, пришёл целый не мятый в дальнейшем посмотрим как будет себя вести
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, мало потребляет энергии, покупкой довольна. В магазинах дороже.