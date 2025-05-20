Конвектор BALLU BEC/EZER-1000
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%4 880 руб. 6 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 105799
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
Мощность обогрева
500/1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
4
Описание товара Конвектор BALLU BEC/EZER-1000
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, блокировка кнопок, площадь обогрева: 15 м2. Габариты: 46х40х10 см
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
Мощность обогрева
500/1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Управление
электронное
Развернуть
Страна производитель
Китай
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, блокировка кнопок, площадь обогрева: 15 м2. Габариты: 46х40х10 см
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Достоинства:
Комментарий:
Обогреватель хороший! Нагрел комнату 17 кв.м быстро! Но вот прикручивание ножек и роликов… надо прилагать усилие…и сломать боишься, т.к. все пластик(
Достоинства:
Комментарий:
Когда на улице морозный май, а отопление уже выключили, проснулся накануне с синим носом и уже следующую ночь не стал экспериментировать))) заказал на быстрой доставке этот простой и замечательный прибор) ночь проведу как и привычно в тепле )) лета то в Москве все равно не будет)) пригодится ))
Достоинства:
Комментарий:
Работает на ура. Правда доставка слегка его немного помяла на ребре небольшая вмятина. Менять не стал так как для меня не критично и на фуекционал не влияет.
Достоинства:
Комментарий:
Все как и заявлено! Отдельное спасибо за быструю доставку! Буду покупать еще один в другую комнату.
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий конвектор. Использую как вспомогательные отопление для холодной комнаты зимой. Обогреватель пришёл без колесиков, но я изначально планировал закрепить его на стене, а вот крепление к стене осуществляется рамкой из очень тонкого и мягкого металла. В целом покупкой доволен. P.S брякает внутри датчик опрокидывания.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, греет быстро и сохраняет тепло . Упрааление понятное. Крепление колесиков конечно ужасное, пластиковый ключик никак не поворачивается для нужного положения и применить усилие боишься, что поломаешь его , для меня не критично, собираюсь вешать на стену впоследствии…. А так все супер…. Покупаю уже второй обогреватель этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный обогреватель, но сложновато монтируются ножки. Я без мужской помощи не смогла их установить.
Достоинства:
Комментарий:
Пишу после 4 месяцев эксплуатации конвектора. Работал он в неблагоприятных условиях, однако отработал хорошо до весны, пока было необходимо. Все функции конвектора были доступны в соответствии с описанием. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Второй купил! Не жалею! Без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Вторые сутки пошли, как нет отопления - авария. Обогреватель меня спасает. Бесшумный, запахов нет. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Мне обогреватель понравился, быстро раскочегаривается и обогревает помещение. Электронный регулятор тоже удобный и температуру показывает и выставлять удобно. Мне понравилось, есть еще функция таймера, но я ей пользоваться не буду поэтому и не проверял. В целом хорошее впечатление. Работает тихо, слышно только как реле включается и выключается когда температуру нужную набирает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конвектор, удобный дисплей, греет хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший обогреватель, нагревается быстро, управление простое.
Достоинства:
Комментарий:
За несколько минут обогрел дачный домик. Рекомендую. Легко справилась с включением и настройками
Достоинства:
Комментарий:
понравился, работает хорошо, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
конвектор этой фирмы покупаю уже не в первый раз мне нравится что есть температурный режим, работает отлично, одному 5 лет другому 3 года сейчас приобрела ещё ,надеюсь что прослужит долго рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл во время. упаковка нормальная .проверил всё работает. Спасибо продавцу1
Конвектор BALLU BEC/EZER-1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор BALLU BEC/EZER-1000
Достоинства:
Комментарий:
Обогреватель хороший! Нагрел комнату 17 кв.м быстро! Но вот прикручивание ножек и роликов… надо прилагать усилие…и сломать боишься, т.к. все пластик(
Достоинства:
Комментарий:
Когда на улице морозный май, а отопление уже выключили, проснулся накануне с синим носом и уже следующую ночь не стал экспериментировать))) заказал на быстрой доставке этот простой и замечательный прибор) ночь проведу как и привычно в тепле )) лета то в Москве все равно не будет)) пригодится ))
Достоинства:
Комментарий:
Работает на ура. Правда доставка слегка его немного помяла на ребре небольшая вмятина. Менять не стал так как для меня не критично и на фуекционал не влияет.
Достоинства:
Комментарий:
Все как и заявлено! Отдельное спасибо за быструю доставку! Буду покупать еще один в другую комнату.
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий конвектор. Использую как вспомогательные отопление для холодной комнаты зимой. Обогреватель пришёл без колесиков, но я изначально планировал закрепить его на стене, а вот крепление к стене осуществляется рамкой из очень тонкого и мягкого металла. В целом покупкой доволен. P.S брякает внутри датчик опрокидывания.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, греет быстро и сохраняет тепло . Упрааление понятное. Крепление колесиков конечно ужасное, пластиковый ключик никак не поворачивается для нужного положения и применить усилие боишься, что поломаешь его , для меня не критично, собираюсь вешать на стену впоследствии…. А так все супер…. Покупаю уже второй обогреватель этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный обогреватель, но сложновато монтируются ножки. Я без мужской помощи не смогла их установить.
Достоинства:
Комментарий:
Пишу после 4 месяцев эксплуатации конвектора. Работал он в неблагоприятных условиях, однако отработал хорошо до весны, пока было необходимо. Все функции конвектора были доступны в соответствии с описанием. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Второй купил! Не жалею! Без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Вторые сутки пошли, как нет отопления - авария. Обогреватель меня спасает. Бесшумный, запахов нет. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Мне обогреватель понравился, быстро раскочегаривается и обогревает помещение. Электронный регулятор тоже удобный и температуру показывает и выставлять удобно. Мне понравилось, есть еще функция таймера, но я ей пользоваться не буду поэтому и не проверял. В целом хорошее впечатление. Работает тихо, слышно только как реле включается и выключается когда температуру нужную набирает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конвектор, удобный дисплей, греет хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший обогреватель, нагревается быстро, управление простое.
Достоинства:
Комментарий:
За несколько минут обогрел дачный домик. Рекомендую. Легко справилась с включением и настройками
Достоинства:
Комментарий:
понравился, работает хорошо, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
конвектор этой фирмы покупаю уже не в первый раз мне нравится что есть температурный режим, работает отлично, одному 5 лет другому 3 года сейчас приобрела ещё ,надеюсь что прослужит долго рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл во время. упаковка нормальная .проверил всё работает. Спасибо продавцу1