Top.Mail.Ru
Конвектор BALLU BEC/EZER-1000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор BALLU BEC/EZER-1000

17 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор BALLU BEC/EZER-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
4 880 руб.  6 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 105799
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
Мощность обогрева
500/1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
4

Описание товара Конвектор BALLU BEC/EZER-1000

Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, блокировка кнопок, площадь обогрева: 15 м2. Габариты: 46х40х10 см

Отзывы о товаре Конвектор BALLU BEC/EZER-1000

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Обогреватель хороший! Нагрел комнату 17 кв.м быстро! Но вот прикручивание ножек и роликов… надо прилагать усилие…и сломать боишься, т.к. все пластик(
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Когда на улице морозный май, а отопление уже выключили, проснулся накануне с синим носом и уже следующую ночь не стал экспериментировать))) заказал на быстрой доставке этот простой и замечательный прибор) ночь проведу как и привычно в тепле )) лета то в Москве все равно не будет)) пригодится ))
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Роман Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на ура. Правда доставка слегка его немного помяла на ребре небольшая вмятина. Менять не стал так как для меня не критично и на фуекционал не влияет.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Татьяна Иванова

Достоинства:


Комментарий:
Все как и заявлено! Отдельное спасибо за быструю доставку! Буду покупать еще один в другую комнату.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий конвектор. Использую как вспомогательные отопление для холодной комнаты зимой. Обогреватель пришёл без колесиков, но я изначально планировал закрепить его на стене, а вот крепление к стене осуществляется рамкой из очень тонкого и мягкого металла. В целом покупкой доволен. P.S брякает внутри датчик опрокидывания.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Ломакина Светлана Николаевна

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, греет быстро и сохраняет тепло . Упрааление понятное. Крепление колесиков конечно ужасное, пластиковый ключик никак не поворачивается для нужного положения и применить усилие боишься, что поломаешь его , для меня не критично, собираюсь вешать на стену впоследствии…. А так все супер…. Покупаю уже второй обогреватель этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Мария Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный обогреватель, но сложновато монтируются ножки. Я без мужской помощи не смогла их установить.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Валерий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пишу после 4 месяцев эксплуатации конвектора. Работал он в неблагоприятных условиях, однако отработал хорошо до весны, пока было необходимо. Все функции конвектора были доступны в соответствии с описанием. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Второй купил! Не жалею! Без нареканий!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Вторые сутки пошли, как нет отопления - авария. Обогреватель меня спасает. Бесшумный, запахов нет. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Мне обогреватель понравился, быстро раскочегаривается и обогревает помещение. Электронный регулятор тоже удобный и температуру показывает и выставлять удобно. Мне понравилось, есть еще функция таймера, но я ей пользоваться не буду поэтому и не проверял. В целом хорошее впечатление. Работает тихо, слышно только как реле включается и выключается когда температуру нужную набирает.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конвектор, удобный дисплей, греет хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший обогреватель, нагревается быстро, управление простое.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
За несколько минут обогрел дачный домик. Рекомендую. Легко справилась с включением и настройками
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
понравился, работает хорошо, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
конвектор этой фирмы покупаю уже не в первый раз мне нравится что есть температурный режим, работает отлично, одному 5 лет другому 3 года сейчас приобрела ещё ,надеюсь что прослужит долго рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
виктор а.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл во время. упаковка нормальная .проверил всё работает. Спасибо продавцу1



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
да
Комплектация
Конвектор,ножки с роликами, кронштейн
Мощность обогрева
500/1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
есть
Регулировка температуры/Термостат
Да
Страна производства
Китай
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Управление
электронное
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, при опрокидывании, Auto Restart, блокировка кнопок, площадь обогрева: 15 м2. Габариты: 46х40х10 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Обогреватель хороший! Нагрел комнату 17 кв.м быстро! Но вот прикручивание ножек и роликов… надо прилагать усилие…и сломать боишься, т.к. все пластик(
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Когда на улице морозный май, а отопление уже выключили, проснулся накануне с синим носом и уже следующую ночь не стал экспериментировать))) заказал на быстрой доставке этот простой и замечательный прибор) ночь проведу как и привычно в тепле )) лета то в Москве все равно не будет)) пригодится ))
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Роман Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на ура. Правда доставка слегка его немного помяла на ребре небольшая вмятина. Менять не стал так как для меня не критично и на фуекционал не влияет.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Татьяна Иванова

Достоинства:


Комментарий:
Все как и заявлено! Отдельное спасибо за быструю доставку! Буду покупать еще один в другую комнату.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий конвектор. Использую как вспомогательные отопление для холодной комнаты зимой. Обогреватель пришёл без колесиков, но я изначально планировал закрепить его на стене, а вот крепление к стене осуществляется рамкой из очень тонкого и мягкого металла. В целом покупкой доволен. P.S брякает внутри датчик опрокидывания.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Ломакина Светлана Николаевна

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, греет быстро и сохраняет тепло . Упрааление понятное. Крепление колесиков конечно ужасное, пластиковый ключик никак не поворачивается для нужного положения и применить усилие боишься, что поломаешь его , для меня не критично, собираюсь вешать на стену впоследствии…. А так все супер…. Покупаю уже второй обогреватель этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Мария Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный обогреватель, но сложновато монтируются ножки. Я без мужской помощи не смогла их установить.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Валерий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пишу после 4 месяцев эксплуатации конвектора. Работал он в неблагоприятных условиях, однако отработал хорошо до весны, пока было необходимо. Все функции конвектора были доступны в соответствии с описанием. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Второй купил! Не жалею! Без нареканий!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Вторые сутки пошли, как нет отопления - авария. Обогреватель меня спасает. Бесшумный, запахов нет. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Мне обогреватель понравился, быстро раскочегаривается и обогревает помещение. Электронный регулятор тоже удобный и температуру показывает и выставлять удобно. Мне понравилось, есть еще функция таймера, но я ей пользоваться не буду поэтому и не проверял. В целом хорошее впечатление. Работает тихо, слышно только как реле включается и выключается когда температуру нужную набирает.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конвектор, удобный дисплей, греет хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший обогреватель, нагревается быстро, управление простое.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
За несколько минут обогрел дачный домик. Рекомендую. Легко справилась с включением и настройками
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
понравился, работает хорошо, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
конвектор этой фирмы покупаю уже не в первый раз мне нравится что есть температурный режим, работает отлично, одному 5 лет другому 3 года сейчас приобрела ещё ,надеюсь что прослужит долго рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
виктор а.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл во время. упаковка нормальная .проверил всё работает. Спасибо продавцу1


Конвектор BALLU BEC/EZER-1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...