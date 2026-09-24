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Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M

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Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 1
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 2
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 3
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 4
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 5
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 6
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 7
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 8
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 9
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 10
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 11
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 12
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 13
Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 1
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 2
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 3
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 4
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 5
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 6
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 7
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 8
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 9
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 10
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 11
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 12
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 13
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
3 780 руб.  5 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714355
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Комплектация
обогреватель, кронштейн, крепеж, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х15
Вес, кг.
3.6

Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M

Электрический конвектор Electrolux — это эффективное устройство для обогрева помещений, позволяющий быстро и равномерно нагреть комнату. Конвектор оснащен механическим управлением, что делает его простым в использовании. Он не требует сложной настройки и идеально подходит для тех, кто предпочитает классические и надежные решения. Установка возможна на стену, что экономит место и обеспечивает более эффективный обогрев. Комплект напольной установки - доп. опция.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Electrolux ECH/A2-1000 M




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Комплектация
обогреватель, кронштейн, крепеж, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор Electrolux — это эффективное устройство для обогрева помещений, позволяющий быстро и равномерно нагреть комнату. Конвектор оснащен механическим управлением, что делает его простым в использовании. Он не требует сложной настройки и идеально подходит для тех, кто предпочитает классические и надежные решения. Установка возможна на стену, что экономит место и обеспечивает более эффективный обогрев. Комплект напольной установки - доп. опция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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