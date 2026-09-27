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Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый купить с доставкой в Москве
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Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый

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Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 1
Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 2
Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 3
Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 4
Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 5
Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 6
Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 7
Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 8
Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 1
  • Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 2
  • Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 3
  • Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 4
  • Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 5
  • Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 6
  • Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 7
  • Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 8
  • Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596550
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
конвектор, сетевой шнур, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
6.2

Описание товара Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый

Конвектор Starwind SHV5520 будет отличным помощником, когда нужно быстро обогреть помещение. Максимальная мощность – 2000 Вт, при необходимости можно установить уровень на 1000 Вт. Механическая панель управления дает возможность быстро регулировать мощность и задать температурный режим. Рекомендуемая площадь – до 25 м2. Конвектор способен в короткий срок нагреть воздух в помещении, несмотря на свои небольшие габариты. Внутри установлен эффективный и бесшумно работающий Х-образный нагревательный элемент, обеспечивающий быстрый нагрев воздуха. Если вы хотите сэкономить пространство в комнате, то конвектор можно повесить на стену на крепления, идущие в комплекте. Электрический конвектор Starwind SHV5515 защищен от перегрева и опрокидывания, а механическое управление позволяет безопасно пользоваться нагревательным прибором людям разного возраста.

Отзывы о товаре Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
конвектор, сетевой шнур, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
есть
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Starwind SHV5520 будет отличным помощником, когда нужно быстро обогреть помещение. Максимальная мощность – 2000 Вт, при необходимости можно установить уровень на 1000 Вт. Механическая панель управления дает возможность быстро регулировать мощность и задать температурный режим. Рекомендуемая площадь – до 25 м2. Конвектор способен в короткий срок нагреть воздух в помещении, несмотря на свои небольшие габариты. Внутри установлен эффективный и бесшумно работающий Х-образный нагревательный элемент, обеспечивающий быстрый нагрев воздуха. Если вы хотите сэкономить пространство в комнате, то конвектор можно повесить на стену на крепления, идущие в комплекте. Электрический конвектор Starwind SHV5515 защищен от перегрева и опрокидывания, а механическое управление позволяет безопасно пользоваться нагревательным прибором людям разного возраста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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