Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый
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Характеристики
Описание товара Конвектор Starwind SHV5520 2000Вт белый
Конвектор Starwind SHV5520 будет отличным помощником, когда нужно быстро обогреть помещение. Максимальная мощность – 2000 Вт, при необходимости можно установить уровень на 1000 Вт. Механическая панель управления дает возможность быстро регулировать мощность и задать температурный режим. Рекомендуемая площадь – до 25 м2. Конвектор способен в короткий срок нагреть воздух в помещении, несмотря на свои небольшие габариты. Внутри установлен эффективный и бесшумно работающий Х-образный нагревательный элемент, обеспечивающий быстрый нагрев воздуха. Если вы хотите сэкономить пространство в комнате, то конвектор можно повесить на стену на крепления, идущие в комплекте. Электрический конвектор Starwind SHV5515 защищен от перегрева и опрокидывания, а механическое управление позволяет безопасно пользоваться нагревательным прибором людям разного возраста.
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Теги товара: напольные, с регулятором мощности
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, с регулятором мощности
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