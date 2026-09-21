Обогреватель-конвектор SONNEN X-1500, 1500 Вт, напольная/настенная установка, белый, 453495
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695227
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, крепления для настенной установки, ножки, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.4
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х51х13
Вес, кг.
4.64
Описание товара Обогреватель-конвектор SONNEN X-1500, 1500 Вт, напольная/настенная установка, белый, 453495
Стильный и эргономичный обогреватель-конвектор SONNEN Х-1500 незаменим для создания комфортной температуры дома и в офисе. Обогреватель оснащен инновационным Х-образным нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Предназначен для быстрого обогрева помещения площадью до 15 м2. Оснащен датчиком защиты от перегрева. Два режима работы обогревателя и встроенный механический термостат помогут подобрать оптимальную температуру воздуха. В комплект входят ножки для напольной установки и крепления для настенной установки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитКонвектор Patriot PT-C 15 X белый
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 820 руб.860 руб. в СплитКонвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-100-400
-
В наличииЦена 3 460 руб. 4 520 руб.865 руб. в СплитКонвектор BALLU BEC/EZMR-500
-
В наличииЦена 3 460 руб. 4 630 руб.865 руб. в СплитКонвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-502
-
В наличииЦена 3 880 руб. 5 940 руб.970 руб. в СплитБлок управления Transformer Electronic Ballu BCT/EVU-4E
-
В наличииЦена 4 040 руб. 6 420 руб.1010 руб. в СплитКонвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600
-
В наличииЦена 4 190 руб. 4 690 руб.1048 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-FR2000M
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1000
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002
-
В наличииЦена 4 720 руб. 6 290 руб.1180 руб. в СплитКонвектор Ballu BEC/EZMR-1500
-
В наличииЦена 4 720 руб. 6 420 руб.1180 руб. в СплитКонвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1500
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
обогреватель, крепления для настенной установки, ножки, инструкция, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.4
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Стильный и эргономичный обогреватель-конвектор SONNEN Х-1500 незаменим для создания комфортной температуры дома и в офисе. Обогреватель оснащен инновационным Х-образным нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Предназначен для быстрого обогрева помещения площадью до 15 м2. Оснащен датчиком защиты от перегрева. Два режима работы обогревателя и встроенный механический термостат помогут подобрать оптимальную температуру воздуха. В комплект входят ножки для напольной установки и крепления для настенной установки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Обогреватель-конвектор SONNEN X-1500, 1500 Вт, напольная/настенная установка, белый, 453495 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Обогреватель-конвектор SONNEN X-1500, 1500 Вт, напольная/настенная установка, белый, 453495