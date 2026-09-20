Top.Mail.Ru
Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA) - фото 1
Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
  • Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA) - фото 1
  • Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541197
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, г.
750

Описание товара Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA)

Оцените удобство и бесшумность этой элегантной, удобной и тихой клавиатуры. Теперь вы можете работать максимально эффективно с минимальным уровнем шума. А продуманные сочетания клавиш и аккумуляторы с длительным временем работы позволят вам поддерживать эффективность в течение всего дня.

Отзывы о товаре Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Описание
Оцените удобство и бесшумность этой элегантной, удобной и тихой клавиатуры. Теперь вы можете работать максимально эффективно с минимальным уровнем шума. А продуманные сочетания клавиш и аккумуляторы с длительным временем работы позволят вам поддерживать эффективность в течение всего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...