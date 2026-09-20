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Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S)

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Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 1
Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 2
Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 3
Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 4
Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 5
Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 6
Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
  • Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 1
  • Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 2
  • Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 3
  • Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 4
  • Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 5
  • Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 6
  • Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540600
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
75.5х43х125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х6
Вес, г.
190

Описание товара Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S)

Игровая мышь с интерфейсом USB, оснащена 6 кнопками и колесом прокрутки. Ассиметричный дизайн. Идеально подойдет для вашего компьютера.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
75.5х43х125
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь с интерфейсом USB, оснащена 6 кнопками и колесом прокрутки. Ассиметричный дизайн. Идеально подойдет для вашего компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMW180 черный (ZL.MCEEE.00S) - по цене 1160 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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