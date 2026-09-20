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Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый купить с доставкой в Москве
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Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый

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Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 1
Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 2
Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 3
Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 4
Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 5
Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 6
Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 7
Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 8
Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 9
Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 10
Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 1
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 2
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 3
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 4
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 5
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 6
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 7
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 8
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 9
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 10
  • Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539276
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х12
Вес, кг.
1.02

Описание товара Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый

Стильный утюг Starwind SIR2430 справится с глажкой любых вещей. Вы можете регулировать температуру, так как утюг имеет 4 режима работы. А также функции: вертикального отпаривания, пароувлажнения и разбрызгивания сделают процесс глажение более легким и удобным. Подошва с керамическим покрытием обеспечивает идеальное скольжение по ткани вне зависимости от ее типа.

Отзывы о товаре Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный утюг Starwind SIR2430 справится с глажкой любых вещей. Вы можете регулировать температуру, так как утюг имеет 4 режима работы. А также функции: вертикального отпаривания, пароувлажнения и разбрызгивания сделают процесс глажение более легким и удобным. Подошва с керамическим покрытием обеспечивает идеальное скольжение по ткани вне зависимости от ее типа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Starwind SIR2430 2400Вт голубой/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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