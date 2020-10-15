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Лупа-очки Kromatech налобная бинокулярная 10/15/20/25x, с подсветкой (2 LED) MG9892G-3A купить с доставкой в Москве
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Лупа-очки Kromatech налобная бинокулярная 10/15/20/25x, с подсветкой (2 LED) MG9892G-3A

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Лупа-очки Kromatech налобная бинокулярная 10/15/20/25x, с подсветкой (2 LED) MG9892G-3A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538651
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Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
300

Описание товара Лупа-очки Kromatech налобная бинокулярная 10/15/20/25x, с подсветкой (2 LED) MG9892G-3A

Налобная бинокулярная лупа-очки Kromatech 10/15/20/25x, с подсветкой (2 LED) MG9892G-3A станет прекрасным помощником в работе с мелкими предметами.

Отзывы о товаре Лупа-очки Kromatech налобная бинокулярная 10/15/20/25x, с подсветкой (2 LED) MG9892G-3A




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Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Налобная бинокулярная лупа-очки Kromatech 10/15/20/25x, с подсветкой (2 LED) MG9892G-3A станет прекрасным помощником в работе с мелкими предметами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа-очки Kromatech налобная бинокулярная 10/15/20/25x, с подсветкой (2 LED) MG9892G-3A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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