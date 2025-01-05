Лупа Veber 1030, 5х, 50мм (26236)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Диаметр линзы, мм
49 мм
Увеличение, крат
5х
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391695
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Диаметр линзы, мм
49 мм
Увеличение, крат
5х
Габариты
130 х 50 х 13 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х5
Вес, г.
100
Описание товара Лупа Veber 1030, 5х, 50мм (26236)
Оправа и ручка лупы изготовлены из стали. Линза изготовлена из оптического стекла. На ручке предусмотрена насечка для удобства удержания лупы. Длина ручки 78 мм. Купить лупу Veber рекомендуется для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупы
Диаметр линзы, мм
49 мм
Увеличение, крат
5х
Габариты
130 х 50 х 13 мм
Страна производитель
Китай
Оправа и ручка лупы изготовлены из стали. Линза изготовлена из оптического стекла. На ручке предусмотрена насечка для удобства удержания лупы. Длина ручки 78 мм. Купить лупу Veber рекомендуется для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Комментарий:
нормальная лупа, нам подошла. ДОПОЛНЯЮ. Металл мягкий, как фольга. Быстро развалилась, собрать не удалось. Сходила в магазин приборов оптики и купила похожую, только корпус из хорошего металла и тоже не дорого.
Лупа Veber 1030, 5х, 50мм (26236) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа Veber 1030, 5х, 50мм (26236)
Достоинства:
Комментарий:
нормальная лупа, нам подошла. ДОПОЛНЯЮ. Металл мягкий, как фольга. Быстро развалилась, собрать не удалось. Сходила в магазин приборов оптики и купила похожую, только корпус из хорошего металла и тоже не дорого.