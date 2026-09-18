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Лупа Kromatech налобная 1,2/1,8/2,5/3,5x, с подсветкой (2 LED) MG81001-A купить с доставкой в Москве
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Лупа Kromatech налобная 1,2/1,8/2,5/3,5x, с подсветкой (2 LED) MG81001-A

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Лупа Kromatech налобная 1,2/1,8/2,5/3,5x, с подсветкой (2 LED) MG81001-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для шитья, текстильная
Увеличение, крат
1.2–3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251546
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Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
для шитья, текстильная
Увеличение, крат
1.2–3.5
Габариты
240х200х40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х7
Вес, г.
400

Описание товара Лупа Kromatech налобная 1,2/1,8/2,5/3,5x, с подсветкой (2 LED) MG81001-A

Увеличительная лупа с подсветкой и сменными линзами прекрасно подойдет для выполнения различных работ, требующих точности. Данную модель можно использовать в радиоэлектронике, ювелирном деле, рукоделии, нумизматике и филателии. Диапазон увеличений лупы – от 1,2 до 3,5 крат. На голове лупа с подсветкой фиксируется с помощью обруча, размер которого можно регулировать. При работе руки пользователя остаются свободными. Линзы изготовлены из качественного оптического пластика, поэтому не утяжеляют конструкцию. Имеется подсветка из двух ярких белых светодиодов. Если вы часто работаете при слабом внешнем освещении, рекомендуем купить лупу со светодиодной подсветкой.

Отзывы о товаре Лупа Kromatech налобная 1,2/1,8/2,5/3,5x, с подсветкой (2 LED) MG81001-A




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Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
для шитья, текстильная
Увеличение, крат
1.2–3.5
Габариты
240х200х40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Увеличительная лупа с подсветкой и сменными линзами прекрасно подойдет для выполнения различных работ, требующих точности. Данную модель можно использовать в радиоэлектронике, ювелирном деле, рукоделии, нумизматике и филателии. Диапазон увеличений лупы – от 1,2 до 3,5 крат. На голове лупа с подсветкой фиксируется с помощью обруча, размер которого можно регулировать. При работе руки пользователя остаются свободными. Линзы изготовлены из качественного оптического пластика, поэтому не утяжеляют конструкцию. Имеется подсветка из двух ярких белых светодиодов. Если вы часто работаете при слабом внешнем освещении, рекомендуем купить лупу со светодиодной подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Kromatech налобная 1,2/1,8/2,5/3,5x, с подсветкой (2 LED) MG81001-A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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