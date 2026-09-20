Блендер погружной Philips HR2545/00
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Philips HR2545/00
В ручном блендере Philips HR2545/00 реализована технология ProMix: насадка треугольной формы обеспечивает плавное, быстрое и эффективное смешивание для получения однородной консистенции. В комплект входят аксессуары, позволяющие измельчать ингредиенты для супов и салатов, готовить жидкое тесто для блинов, взбивать сливки и яичные белки. Продуманная конструкция позволяет легко устанавливать их, а потом снимать одним нажатием кнопки. Устройство легко справится с твёрдыми и плотными продуктами. Для этого предусмотрен специальный турборежим. Нижняя часть погружной насадки имеет особую волнообразную форму. За счёт этого брызги не попадают ни на корпус прибора, ни на стол и стены кухни.
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