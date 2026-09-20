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Блендер погружной Philips HR2545/00 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Philips HR2545/00

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Блендер погружной Philips HR2545/00 - фото 1
Блендер погружной Philips HR2545/00 - фото 2
Блендер погружной Philips HR2545/00 - фото 3
Блендер погружной Philips HR2545/00 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной Philips HR2545/00 - фото 1
  • Блендер погружной Philips HR2545/00 - фото 2
  • Блендер погружной Philips HR2545/00 - фото 3
  • Блендер погружной Philips HR2545/00 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529294
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
2.23

Описание товара Блендер погружной Philips HR2545/00

В ручном блендере Philips HR2545/00 реализована технология ProMix: насадка треугольной формы обеспечивает плавное, быстрое и эффективное смешивание для получения однородной консистенции. В комплект входят аксессуары, позволяющие измельчать ингредиенты для супов и салатов, готовить жидкое тесто для блинов, взбивать сливки и яичные белки. Продуманная конструкция позволяет легко устанавливать их, а потом снимать одним нажатием кнопки. Устройство легко справится с твёрдыми и плотными продуктами. Для этого предусмотрен специальный турборежим. Нижняя часть погружной насадки имеет особую волнообразную форму. За счёт этого брызги не попадают ни на корпус прибора, ни на стол и стены кухни.

Отзывы о товаре Блендер погружной Philips HR2545/00




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендеры
Описание
В ручном блендере Philips HR2545/00 реализована технология ProMix: насадка треугольной формы обеспечивает плавное, быстрое и эффективное смешивание для получения однородной консистенции. В комплект входят аксессуары, позволяющие измельчать ингредиенты для супов и салатов, готовить жидкое тесто для блинов, взбивать сливки и яичные белки. Продуманная конструкция позволяет легко устанавливать их, а потом снимать одним нажатием кнопки. Устройство легко справится с твёрдыми и плотными продуктами. Для этого предусмотрен специальный турборежим. Нижняя часть погружной насадки имеет особую волнообразную форму. За счёт этого брызги не попадают ни на корпус прибора, ни на стол и стены кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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