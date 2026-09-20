Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3)
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525678
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M1 Pro
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M1 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3)
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3RU/A) с беспрецедентной производительностью открывает невероятные возможности профессионалам. Вы можете выбрать мощный чип M1 Pro или ещё более мощный M1 Max — для максимально сложных задач. В обоих вариантах ноутбук будет очень долго работать без подзарядки. А превосходный дисплей Liquid Retina XDR с диагональю 16 дюймов и большой набор портов станут дополнительными преимуществами.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
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Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M1 Pro
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M1 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3RU/A) с беспрецедентной производительностью открывает невероятные возможности профессионалам. Вы можете выбрать мощный чип M1 Pro или ещё более мощный M1 Max — для максимально сложных задач. В обоих вариантах ноутбук будет очень долго работать без подзарядки. А превосходный дисплей Liquid Retina XDR с диагональю 16 дюймов и большой набор портов станут дополнительными преимуществами.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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