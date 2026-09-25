Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 обеспечивает чёткое изображение и удобное рабочее пространство в компактном формате. Алюминиевый корпус выглядит солидно и подчёркивает деловой характер модели. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами, а SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и быструю работу с данными. Процессор Intel и встроенная видеокарта подходят для повседневных задач, работы и учёбы. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее при недостаточном освещении. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
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