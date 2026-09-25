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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 620 руб. 
Начислим 1530 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748173
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home
95 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8745H
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.12

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home

Ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 2560?1600 — удобный формат для работы, учёбы и просмотра контента. Частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное и комфортное отображение изображения. За производительность отвечает процессор AMD, дополненный 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой объём позволяет уверенно работать с несколькими задачами одновременно. Быстрый SSD на 512 ГБ предоставляет достаточно пространства для документов, приложений и других файлов. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а пластиковый корпус делает модель практичным решением для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8745H
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 2560?1600 — удобный формат для работы, учёбы и просмотра контента. Частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное и комфортное отображение изображения. За производительность отвечает процессор AMD, дополненный 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой объём позволяет уверенно работать с несколькими задачами одновременно. Быстрый SSD на 512 ГБ предоставляет достаточно пространства для документов, приложений и других файлов. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а пластиковый корпус делает модель практичным решением для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 95620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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