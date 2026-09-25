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HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} купить с доставкой в Москве
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HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS}

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HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 1
HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 2
HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 3
HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 4
HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 5
HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 6
HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Probook
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 1
  • HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 2
  • HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 3
  • HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 4
  • HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 5
  • HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 6
  • HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14&quot; {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 030 руб. 
Начислим 1601 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748726
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS}
100 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS}

Ноутбук HP в серебристом корпусе сочетает компактный 14-дюймовый формат и детализированное изображение. Разрешение 1920?1200 помогает разместить на экране больше информации по высоте, а IPS-матрица обеспечивает комфортный просмотр контента. Частота обновления 60 Гц подходит для повседневной работы, учёбы и мультимедийных задач. За производительность отвечает 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такая конфигурация обеспечивает уверенную работу с несколькими приложениями и большими объёмами данных. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому станет удобной основой для дальнейшей настройки программного окружения под свои задачи.

Отзывы о товаре HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS}




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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP в серебристом корпусе сочетает компактный 14-дюймовый формат и детализированное изображение. Разрешение 1920?1200 помогает разместить на экране больше информации по высоте, а IPS-матрица обеспечивает комфортный просмотр контента. Частота обновления 60 Гц подходит для повседневной работы, учёбы и мультимедийных задач. За производительность отвечает 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такая конфигурация обеспечивает уверенную работу с несколькими приложениями и большими объёмами данных. Ноутбук поставляется с операционной системой DOS, поэтому станет удобной основой для дальнейшей настройки программного окружения под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7Ghz)/16384Mb/512SSDGb/DOS} - по цене 100030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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