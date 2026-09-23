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Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0" B3405CCA-LY0394/14"/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0" B3405CCA-LY0394/14"/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg

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Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0&quot; B3405CCA-LY0394/14&quot;/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735476
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х6
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0" B3405CCA-LY0394/14"/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg

Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus с изящным алюминиевым корпусом отлично впишется в любой ритм жизни — легко взять с собой на учебу, работу или встречу. Мощный 16-ядерный процессор Intel и оперативная память DDR5 обеспечивают плавную работу даже при высокой нагрузке. Фирменная клавиатурная подсветка не подведёт при работе в темноте, а встроенное графическое решение экономит заряд без потери производительности. SSD повышает скорость загрузки и быстродействие системы. Два порта USB Type-C открывают удобство подключения современной периферии. Стильный серый цвет отлично подчеркивает деловой характер устройства. Ноутбук поставляется без операционной системы — свобода выбора для уверенных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0" B3405CCA-LY0394/14"/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus с изящным алюминиевым корпусом отлично впишется в любой ритм жизни — легко взять с собой на учебу, работу или встречу. Мощный 16-ядерный процессор Intel и оперативная память DDR5 обеспечивают плавную работу даже при высокой нагрузке. Фирменная клавиатурная подсветка не подведёт при работе в темноте, а встроенное графическое решение экономит заряд без потери производительности. SSD повышает скорость загрузки и быстродействие системы. Два порта USB Type-C открывают удобство подключения современной периферии. Стильный серый цвет отлично подчеркивает деловой характер устройства. Ноутбук поставляется без операционной системы — свобода выбора для уверенных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0" B3405CCA-LY0394/14"/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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