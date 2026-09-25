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Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734067
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х8х1
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0)

Asus представляет универсальный ноутбук с идеальным балансом между производительностью и портативностью. Этот ноутбук весит всего 1,2 кг и оснащен стильным и прочным алюминиевым корпусом, что делает его идеальным компаньоном для работы и развлечений на ходу. С дисплеем диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, его классическая панель идеально подходит для профессионалов и студентов, которым важна производительность и надежность. Производительность ноутбука поддерживается шестиядерным процессором AMD и встроенной видеокартой AMD Radeon 840M, что делает его идеальным для многозадачности и работы с графикой средней интенсивности. С 16 ГБ оперативной памяти и объемом SSD 1024 ГБ, ноутбук обеспечивает молниеносную загрузку и плавную работу даже при самых ресурсоемких задачах. Одной из ключевых особенностей является подсветка клавиатуры, что значительно облегчает работу в условиях недостаточного освещения. Ноутбук оснащен современным интерфейсом Bluetooth версии 5.3 для быстрой и стабильной передачи данных. Он также включает в себя один порт USB Type-C для удобства подключения различных устройств. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящую для их нужд. Этот ноутбук от Asus — отличный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с высокой производительностью и современными техническими характеристиками.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет универсальный ноутбук с идеальным балансом между производительностью и портативностью. Этот ноутбук весит всего 1,2 кг и оснащен стильным и прочным алюминиевым корпусом, что делает его идеальным компаньоном для работы и развлечений на ходу. С дисплеем диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, его классическая панель идеально подходит для профессионалов и студентов, которым важна производительность и надежность. Производительность ноутбука поддерживается шестиядерным процессором AMD и встроенной видеокартой AMD Radeon 840M, что делает его идеальным для многозадачности и работы с графикой средней интенсивности. С 16 ГБ оперативной памяти и объемом SSD 1024 ГБ, ноутбук обеспечивает молниеносную загрузку и плавную работу даже при самых ресурсоемких задачах. Одной из ключевых особенностей является подсветка клавиатуры, что значительно облегчает работу в условиях недостаточного освещения. Ноутбук оснащен современным интерфейсом Bluetooth версии 5.3 для быстрой и стабильной передачи данных. Он также включает в себя один порт USB Type-C для удобства подключения различных устройств. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящую для их нужд. Этот ноутбук от Asus — отличный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с высокой производительностью и современными техническими характеристиками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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