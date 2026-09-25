Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black
14-дюймовый ThinkPad E14 Gen 7 сочетает в себе процессоры Intel Core Ultra и надежную систему искусственного интеллекта для легкой многозадачности и оптимизации рабочей нагрузки. Этот тонкий и легкий ноутбук идеально подходит для профессионалов, которые часто находятся в движении, обеспечивая портативность для бесперебойной работы. Потрясающая графика обеспечивает максимальную производительность как при управлении важными проектами, так и при решении творческих задач.
Этот ноутбук, разработанный для современных профессионалов, обеспечивает адаптивную производительность системы с функциями на базе искусственного интеллекта, оптимизируя рутинные задачи и повышая эффективность. Его гибкие возможности хранения и памяти растут вместе с вашим бизнесом, справляясь с растущими рабочими нагрузками. А его заменяемые клиентом детали упрощают обслуживание, сокращая время простоя и продлевая срок службы устройства.
ThinkPad E14 Gen 7 обеспечивает комплексную защиту данных устройства. Опциональный Intel vPro обеспечивает удаленное управление корпоративного уровня, а дискретный модуль Trusted Platform Module (dTPM) шифрует данные. Встроенный в кнопку питания дополнительный сканер отпечатков пальцев и дополнительная инфракрасная (ИК) камера обеспечивают безопасный вход в систему. Кроме того, есть защитная шторка веб-камеры для дополнительной конфиденциальности.
Ноутбук ThinkPad E14 Gen 7 обеспечивает исключительную связь с высокоскоростным WiFi. Универсальные порты, включая USB-A, USB-C, Thunderbolt 4 и HDMI, обеспечивают быструю передачу данных и плавное сопряжение устройств. Идеально подходящая для малого и среднего бизнеса и предприятий, эта машина обеспечивает легкую совместную работу и эффективную ежедневную работу для повышения производительности.
Наш тонкий и легкий ноутбук всегда готов к работе, обеспечивая высочайшую производительность. Он включает переработанный пластик для снижения воздействия на окружающую среду.
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Этот ноутбук, разработанный для современных профессионалов, обеспечивает адаптивную производительность системы с функциями на базе искусственного интеллекта, оптимизируя рутинные задачи и повышая эффективность. Его гибкие возможности хранения и памяти растут вместе с вашим бизнесом, справляясь с растущими рабочими нагрузками. А его заменяемые клиентом детали упрощают обслуживание, сокращая время простоя и продлевая срок службы устройства.
ThinkPad E14 Gen 7 обеспечивает комплексную защиту данных устройства. Опциональный Intel vPro обеспечивает удаленное управление корпоративного уровня, а дискретный модуль Trusted Platform Module (dTPM) шифрует данные. Встроенный в кнопку питания дополнительный сканер отпечатков пальцев и дополнительная инфракрасная (ИК) камера обеспечивают безопасный вход в систему. Кроме того, есть защитная шторка веб-камеры для дополнительной конфиденциальности.
Ноутбук ThinkPad E14 Gen 7 обеспечивает исключительную связь с высокоскоростным WiFi. Универсальные порты, включая USB-A, USB-C, Thunderbolt 4 и HDMI, обеспечивают быструю передачу данных и плавное сопряжение устройств. Идеально подходящая для малого и среднего бизнеса и предприятий, эта машина обеспечивает легкую совместную работу и эффективную ежедневную работу для повышения производительности.
Наш тонкий и легкий ноутбук всегда готов к работе, обеспечивая высочайшую производительность. Он включает переработанный пластик для снижения воздействия на окружающую среду.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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