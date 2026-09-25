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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 9
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748784
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
64 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black

14-дюймовый ThinkPad E14 Gen 7 сочетает в себе процессоры Intel Core Ultra и надежную систему искусственного интеллекта для легкой многозадачности и оптимизации рабочей нагрузки. Этот тонкий и легкий ноутбук идеально подходит для профессионалов, которые часто находятся в движении, обеспечивая портативность для бесперебойной работы. Потрясающая графика обеспечивает максимальную производительность как при управлении важными проектами, так и при решении творческих задач.
Этот ноутбук, разработанный для современных профессионалов, обеспечивает адаптивную производительность системы с функциями на базе искусственного интеллекта, оптимизируя рутинные задачи и повышая эффективность. Его гибкие возможности хранения и памяти растут вместе с вашим бизнесом, справляясь с растущими рабочими нагрузками. А его заменяемые клиентом детали упрощают обслуживание, сокращая время простоя и продлевая срок службы устройства.
ThinkPad E14 Gen 7 обеспечивает комплексную защиту данных устройства. Опциональный Intel vPro обеспечивает удаленное управление корпоративного уровня, а дискретный модуль Trusted Platform Module (dTPM) шифрует данные. Встроенный в кнопку питания дополнительный сканер отпечатков пальцев и дополнительная инфракрасная (ИК) камера обеспечивают безопасный вход в систему. Кроме того, есть защитная шторка веб-камеры для дополнительной конфиденциальности.
Ноутбук ThinkPad E14 Gen 7 обеспечивает исключительную связь с высокоскоростным WiFi. Универсальные порты, включая USB-A, USB-C, Thunderbolt 4 и HDMI, обеспечивают быструю передачу данных и плавное сопряжение устройств. Идеально подходящая для малого и среднего бизнеса и предприятий, эта машина обеспечивает легкую совместную работу и эффективную ежедневную работу для повышения производительности.
Наш тонкий и легкий ноутбук всегда готов к работе, обеспечивая высочайшую производительность. Он включает переработанный пластик для снижения воздействия на окружающую среду.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
64 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
14-дюймовый ThinkPad E14 Gen 7 сочетает в себе процессоры Intel Core Ultra и надежную систему искусственного интеллекта для легкой многозадачности и оптимизации рабочей нагрузки. Этот тонкий и легкий ноутбук идеально подходит для профессионалов, которые часто находятся в движении, обеспечивая портативность для бесперебойной работы. Потрясающая графика обеспечивает максимальную производительность как при управлении важными проектами, так и при решении творческих задач.
Этот ноутбук, разработанный для современных профессионалов, обеспечивает адаптивную производительность системы с функциями на базе искусственного интеллекта, оптимизируя рутинные задачи и повышая эффективность. Его гибкие возможности хранения и памяти растут вместе с вашим бизнесом, справляясь с растущими рабочими нагрузками. А его заменяемые клиентом детали упрощают обслуживание, сокращая время простоя и продлевая срок службы устройства.
ThinkPad E14 Gen 7 обеспечивает комплексную защиту данных устройства. Опциональный Intel vPro обеспечивает удаленное управление корпоративного уровня, а дискретный модуль Trusted Platform Module (dTPM) шифрует данные. Встроенный в кнопку питания дополнительный сканер отпечатков пальцев и дополнительная инфракрасная (ИК) камера обеспечивают безопасный вход в систему. Кроме того, есть защитная шторка веб-камеры для дополнительной конфиденциальности.
Ноутбук ThinkPad E14 Gen 7 обеспечивает исключительную связь с высокоскоростным WiFi. Универсальные порты, включая USB-A, USB-C, Thunderbolt 4 и HDMI, обеспечивают быструю передачу данных и плавное сопряжение устройств. Идеально подходящая для малого и среднего бизнеса и предприятий, эта машина обеспечивает легкую совместную работу и эффективную ежедневную работу для повышения производительности.
Наш тонкий и легкий ноутбук всегда готов к работе, обеспечивая высочайшую производительность. Он включает переработанный пластик для снижения воздействия на окружающую среду.
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX004UFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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