Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850)
Для кого и под какие задачи
Ультрабук ASUS Zenbook 14 на базе платформы Snapdragon создан для мобильных профессионалов, студентов и всех, кто ценит длительную автономную работу и компактность. Этот тонкий ноутбук отлично справляется с офисными программами, работой в браузере, просмотром медиаконтента и легкими творческими задачами. ARM-архитектура процессора особенно эффективна для повседневных задач при минимальном энергопотреблении.
Процессор, видеокарта и производительность
Snapdragon X X1-26-100 - энергоэффективный ARM-процессор, оптимизированный для работы с Windows 11. Встроенная графика Qualcomm Adreno обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, веб-серфинга и воспроизведения видео. Система уверенно держит несколько открытых вкладок браузера и офисных программ, хотя для тяжелых игр и профессионального видеомонтажа этот процессор не предназначен.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Матрица отлично подходит для работы с текстом, просмотра фильмов и фотографий. OLED-технология гарантирует великолепные углы обзора и насыщенные цвета, что особенно важно при работе с визуальным контентом.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок браузера. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Стоит учитывать, что память в большинстве ARM-ноутбуков распаяна на плате без возможности дальнейшего расширения.
Корпус, охлаждение и автономность
Элегантный бежевый корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы в поездках. Энергоэффективная платформа Snapdragon позволяет обходиться пассивным охлаждением или минимальным активным, обеспечивая практически бесшумную работу. Главное преимущество ARM-архитектуры - впечатляющая автономность, позволяющая работать без подзарядки целый день при обычных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором современных портов, включая USB Type-C с поддержкой зарядки. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для работы с ARM-процессорами, обеспечивая совместимость с большинством популярных приложений. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Компактная клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже в условиях недостаточного освещения.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением важно учитывать особенности ARM-архитектуры: несмотря на отличную энергоэффективность и автономность, некоторые программы могут работать через эмуляцию, что влияет на их производительность. Ноутбук идеально подойдет тем, кто много работает с документами, почтой и браузером, часто находится в поездках и ценит длительное время автономной работы. Однако пользователям, нуждающимся в запуске ресурсоемких программ или игр, стоит рассмотреть модели на классических процессорах Intel или AMD.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Для кого и под какие задачи
Ультрабук ASUS Zenbook 14 на базе платформы Snapdragon создан для мобильных профессионалов, студентов и всех, кто ценит длительную автономную работу и компактность. Этот тонкий ноутбук отлично справляется с офисными программами, работой в браузере, просмотром медиаконтента и легкими творческими задачами. ARM-архитектура процессора особенно эффективна для повседневных задач при минимальном энергопотреблении.
Процессор, видеокарта и производительность
Snapdragon X X1-26-100 - энергоэффективный ARM-процессор, оптимизированный для работы с Windows 11. Встроенная графика Qualcomm Adreno обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, веб-серфинга и воспроизведения видео. Система уверенно держит несколько открытых вкладок браузера и офисных программ, хотя для тяжелых игр и профессионального видеомонтажа этот процессор не предназначен.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Матрица отлично подходит для работы с текстом, просмотра фильмов и фотографий. OLED-технология гарантирует великолепные углы обзора и насыщенные цвета, что особенно важно при работе с визуальным контентом.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок браузера. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Стоит учитывать, что память в большинстве ARM-ноутбуков распаяна на плате без возможности дальнейшего расширения.
Корпус, охлаждение и автономность
Элегантный бежевый корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы в поездках. Энергоэффективная платформа Snapdragon позволяет обходиться пассивным охлаждением или минимальным активным, обеспечивая практически бесшумную работу. Главное преимущество ARM-архитектуры - впечатляющая автономность, позволяющая работать без подзарядки целый день при обычных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором современных портов, включая USB Type-C с поддержкой зарядки. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для работы с ARM-процессорами, обеспечивая совместимость с большинством популярных приложений. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Компактная клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже в условиях недостаточного освещения.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением важно учитывать особенности ARM-архитектуры: несмотря на отличную энергоэффективность и автономность, некоторые программы могут работать через эмуляцию, что влияет на их производительность. Ноутбук идеально подойдет тем, кто много работает с документами, почтой и браузером, часто находится в поездках и ценит длительное время автономной работы. Однако пользователям, нуждающимся в запуске ресурсоемких программ или игр, стоит рассмотреть модели на классических процессорах Intel или AMD.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850)