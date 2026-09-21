Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0)
Для кого и под какие задачи
Ультрабук ASUS Zenbook 14 на базе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon X ориентирован на мобильных пользователей, которым важны автономность и компактность. Эта модель идеально подходит для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и потребления контента. Благодаря энергоэффективной платформе и OLED-экрану ноутбук станет отличным выбором для студентов, офисных работников и тех, кто часто работает в поездках.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Snapdragon X X1-26-100 представляет новое поколение ARM-чипов для ноутбуков, обеспечивая баланс между производительностью и энергопотреблением. Встроенная графика Qualcomm Adreno справляется с повседневными задачами и воспроизведением видео, хотя не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики. Связка хорошо оптимизирована для работы с офисными приложениями и браузером, обеспечивая плавную многозадачность.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920?1200 (WUXGA) обеспечивает великолепную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами. OLED-матрица гарантирует отличное качество изображения при просмотре фильмов и фотографий, а также комфортную работу с текстом благодаря высокой четкости.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме и держать открытыми множество вкладок браузера. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Стоит учитывать, что возможности расширения памяти могут быть ограничены из-за компактного форм-фактора.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в сером цвете с премиальной отделкой, характерной для линейки Zenbook. Благодаря энергоэффективной платформе ARM система охлаждения может работать тише и эффективнее по сравнению с классическими x86-процессорами. Ноутбук отличается длительным временем автономной работы, что особенно важно для мобильных пользователей. Компактные размеры и легкий вес делают его удобным для ежедневного ношения.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth для стабильного подключения к сети и периферии. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для работы с ARM-процессорами. В комплекте идет фирменная сумка для переноски. Веб-камера подходит для видеоконференций и онлайн-встреч. Операционная система обеспечивает совместимость с большинством популярных приложений через встроенную эмуляцию.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе важно учитывать особенности ARM-архитектуры: не все программы могут работать нативно, некоторые будут запускаться через эмуляцию. Ноутбук не подходит для ресурсоемких задач вроде игр или профессиональной обработки видео. Однако для повседневной работы, учебы и развлечений это отличный выбор, особенно если приоритетом является длительное время автономной работы и компактность. OLED-экран требует аккуратного обращения во избежание выгорания статичных элементов.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Для кого и под какие задачи
Ультрабук ASUS Zenbook 14 на базе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon X ориентирован на мобильных пользователей, которым важны автономность и компактность. Эта модель идеально подходит для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и потребления контента. Благодаря энергоэффективной платформе и OLED-экрану ноутбук станет отличным выбором для студентов, офисных работников и тех, кто часто работает в поездках.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Snapdragon X X1-26-100 представляет новое поколение ARM-чипов для ноутбуков, обеспечивая баланс между производительностью и энергопотреблением. Встроенная графика Qualcomm Adreno справляется с повседневными задачами и воспроизведением видео, хотя не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики. Связка хорошо оптимизирована для работы с офисными приложениями и браузером, обеспечивая плавную многозадачность.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920?1200 (WUXGA) обеспечивает великолепную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами. OLED-матрица гарантирует отличное качество изображения при просмотре фильмов и фотографий, а также комфортную работу с текстом благодаря высокой четкости.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме и держать открытыми множество вкладок браузера. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Стоит учитывать, что возможности расширения памяти могут быть ограничены из-за компактного форм-фактора.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в сером цвете с премиальной отделкой, характерной для линейки Zenbook. Благодаря энергоэффективной платформе ARM система охлаждения может работать тише и эффективнее по сравнению с классическими x86-процессорами. Ноутбук отличается длительным временем автономной работы, что особенно важно для мобильных пользователей. Компактные размеры и легкий вес делают его удобным для ежедневного ношения.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth для стабильного подключения к сети и периферии. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для работы с ARM-процессорами. В комплекте идет фирменная сумка для переноски. Веб-камера подходит для видеоконференций и онлайн-встреч. Операционная система обеспечивает совместимость с большинством популярных приложений через встроенную эмуляцию.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе важно учитывать особенности ARM-архитектуры: не все программы могут работать нативно, некоторые будут запускаться через эмуляцию. Ноутбук не подходит для ресурсоемких задач вроде игр или профессиональной обработки видео. Однако для повседневной работы, учебы и развлечений это отличный выбор, особенно если приоритетом является длительное время автономной работы и компактность. OLED-экран требует аккуратного обращения во избежание выгорания статичных элементов.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0)