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Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC)

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Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 8
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 9
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 10
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 1
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 3
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 10
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14&quot; OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713048
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC)

Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC)

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC)
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Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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