Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS)
Представляем ноутбук Lenovo, современное устройство, готовое удовлетворить запросы самых требовательных пользователей. Этот элегантный черный ноутбук весом всего 1,34 кг идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором Intel с тактовой частотой 2,2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу при выполнении многозадачных задач. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей IPS порадует вас яркими и четкими изображениями, а частота обновления 60 Гц подарит плавный просмотр видео и игр. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 ГБ, что обеспечивает молниеносную загрузку приложений и системы. Подсветка клавиатуры делает работу в условиях недостаточной освещенности комфортной, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный доступ к вашим данным. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает высокоскоростную беспроводную связь с внешними устройствами, а пластиковый корпус придает устройству стильный и современный вид. Ноутбук Lenovo — это надежный помощник в ваших делах, который сочетает в себе производительность и комфорт.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS)