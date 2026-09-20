Электрогриль Kitfort КТ-1656
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Характеристики
Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-1656
Электрогриль КТ-1656 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов, сэндвичей, гренок, тостов! Высокая t способствует быстрому приготовлению продуктов, а ребристая поверхность – появлению на них характерного «полосатого» рисунка. Панели изготовлены из алюминия с нанесённым антипригарным покрытием. Для очистки пластин их достаточно просто протереть пока они не остыли. Регулятор t позволяет плавно регулировать t приготовления от мин – 100-140°С, до макс – 180-220°С. Индикатор нагрева горит в то время, когда включен нагревательный элемент. Индикатор питания загорается при подключении гриля к сети и гаснет при отключении. В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180°, благодаря чему гриль превращается в большую жаровню, а продукты можно выложить сразу на две панели. Для раскладывания гриля предусмотрена специальная кнопка на боковой части корпуса.
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